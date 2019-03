La UE Gandia vence al Racing Rafelcofer en un derbi con polémica final

La UE Gandia continúa siendo el colista del grupo III de la liga regional preferente todavía muy lejos de una hipotética salvación, pese a ganar por 3-2 al Racing Rafelcofer CF en el derbi comarcal disputado en el estadio Guillermo Olagüe el pasado domingo. Los coferers se mantienen fuera de la zona de descenso directo cuando restan nueve jornadas para el final del campeonato.

El debutante en calidad de nuevo fichaje, Omar, marcó dos de los tres goles de la UE Gandia, mientras que el tercero fue obra de Blázquez. Los locales siempre fueron por delante en el marcador con un 1-0 y después con un 2-1 y un 3-1.

Pero el derbi no estuvo exento de polémica, ya que el árbitro, a instancias de uno de sus asistentes, anuló el que podía haber sido el tanto del empate definitivo del Racing Rafelcofer, 3-3, cuando se cumplía el minuto 93 del encuentro. El tanto no subió al marcador por un fuera de juego que los gandienses consideran que sí existió aunque los visitantes no, por lo que protestaron la decisión.

También hubo algo de tensión en las gradas con enfrentamientos dialécticos entre las dos aficiones.