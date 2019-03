La Lliga Bankia de Raspall arriba a l´última jornada amb tot per decidir

La 9ª jornada de les lligues professionals Bankia s'ha tancat este diumenge passat, deixant tot per decidir en la modalitat de raspall. Serà en les últimes partides de la fase regular quan s'esclarisquen els quatre classificats per a les semifinals. En canvi, la disciplina d'escala i corda finalitza el cap de setmana amb tan sols una vacant lliure per a la fase final.

La Lliga Bankia de raspall–Trofeu Diputació de València es va traslladar fins a Dénia, on la formació local de Ian, Sanchis i Miravalles s'ha imposat a la d'Oliva amb Montaner, Brisca i Gabi per un contundent 25-5. La suma d'estos dos punts al seu marcador implica que ningú té segur la classificació a les semifinals. Pablo, Canari i Raúl van quedar descartats la passada jornada, però entre els cinc equips restants tot pot passar.

Moltó, Josep i Lorja de Barxeta és el trio que més opcions té per a passar, ja que lideren la taula amb 12 punts.



Piles enceta la 10ª jornada

Però tota l'emoció queda relegada a l'última jornada que començarà el divendres a Piles amb l'enfrontament entre el quart i cinqué de la taula, l'equip del Genovés amb Sergio, Seve i Ricardet, contra Ian i els seus companys.

La Lliga Bankia d'escala i corda s'ha tancat este diumenge amb dues partides. A Guadassuar l'equip de Vila-real, format per Soro III, Jesús i Carlos va superar a la formació de Pedreguer-Masymas de Francés, Pere i Tomàs II per 60-30. Els vencedors han fet els seus deures perquè estaven obligats a guanyar. Però les seues opcions s'han quedat en no res a la vesprada amb la victòria a Massamagrell del trio de Pere Roc II, Santi i Monrabal II de Benidorm, per 60-55 contra l'equip de Puchol II, Raúl i Bueno de València.

Amb este resultat els vencedors queden matemàticament classificats i deixen només una vacant per a les semifinals per al guanyador del duel del dimecres a Guadassuar entre l'equip de Murla de Genovés II, Javi i Héctor i el de Pedreguer-Masymas.