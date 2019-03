El Tavernes pierde dos puntos y el Rafelcofer cae ante el líder

La UE Tavernes perdió dos puntos en su partido liguero del pasado domingo en Carcaixent al encajar el tanto del definitivo empate, 1-1, en el último minuto.

El conjunto vallero no cuajó un buen partido, pero suyas fueron las mejores ocasiones para sumar los 3 puntos y colocarse en la parte de arriba de la tabla. El Tavernes jugó a ráfagas ante un rival todo agresividad y ganas para contrarrestar la superioridad técnica del equipo vallero.

La primera mitad fue de dominio alterno. El Tavernes llegaba con más fluidez al portal de Camilo, disfrutando de ocasiones casi siempre por la banda de Solet, muy incisivo en su juego. El Carcaixent solo creaba peligro a balón parado ante la pasividad defensiva vallera. El gol de Quintana, tras una bella jugada por la banda, colocó el 0-1 con el que finalizó la primera mitad.

En la segunda mitad se vio a un Tavernes que no le tomó el ritmo al partido ante un Carcaixent que atacaba una y otra vez, algunas con peligro. El partido entró en una fase de muchas interrupciones que no favorecían al Tavernes. Mientras tanto, los intentos locales se topaban con un Xumi seguro. El Tavernes pudo sentenciar en una contra de Joan. Después fue Solet en una jugada clara que no culminó y a falta de 15 minutos llegó la rigurosa expulsión del vallero Baeza. Pese a su inferioridad, el Tavernes se defendía bien hasta que el local Castell anotó el 1-1 de gran testarazo.

El Racing Rafelcofer CF, por su parte, perdió 2-4 ante el líder Castellonense. Los de la Safor se han vuelto a quejar del árbitro, ya que entienden que el tanto visitante que significaba el 2-3 en el minuto 80, lo marcaron los de la Ribera con la mano. El asistente levantó el banderín, pero el colegiado no lo vio.

El conjunto coferer plantó cara al primer clasificado, tuvo ocasiones para obtener un mejor resultado, pero la calidad del portero y sus delanteros fue determinante. El Racing sigue inmerso en la pelea por la permanencia.