"Mascletà" en el juzgado de Gandia

t. á. c.

El presidente de la FdF, Telmo Gadea, en primer término y justo a la otra punta el máximo representante del Prado, Jesús Escrivà, en el juicio. t. á. c.

Mientras en la calle los miembros de la falla del Prado de Gandia se calentaban la cabeza en cómo abordar el giro de la esquina del paseo Germanies con Rausell para meter las piezas más grandes de su monumento en la plaza. En el mismo momento en que las grúas enganchaban esos «ninots» para descargarlos de las góndolas, esta misma comisión tenía una importante cita en otro punto de la ciudad. En la sede de la calle Benicanena se celebraba el juicio por la denuncia presentada contra la Federació de Falles de Gandia (FdF) por la sanción por la retirada de «ninots» del monumento del pasado año.

En representación de la comisión acudió su presidente, Jesús Escrivà, que llegó el primero junto a su abogado, mientras que por la FdF estaba también el máximo representante, Telmo Gadea, quien acudió, además de con el letrado, con Óscar Morant, secretario de la entidad que actuó como testigo.

Antes de acceder a la sala de vistas, el encuentro entre todos ellos no sobrepasó la cordialidad. Se saludaron e intercambiaron algunas palabras, sin más. La tensión era palpable. Ya en el interior, la imagen de Escrivà y Gadea sentados cada uno a un lado demostraba la distancia que separa a las dos partes.

La falla Prado pidió la nulidad de la sanción y de todo el proceso. Para ello trató de demostrar, en primer lugar, que les perjudicó por irregularidades en la composición de la comisión disciplinaria, la tramitación del expediente y en la resolución final, que supuso la retirada del segundo premio de Especial y una multa económica de 300 euros. También negaban haber cometido el hecho que les acarreó la sanción, es decir, la retirada de «ninots».

Por ello, desde la comisión se centraron principalmente en cuestiones de forma. Entre otras cuestiones, tanto el abogado como la testigo que acudió a petición de la falla señalaron que en la disciplinaria (formada por siete miembros) que evaluó el caso había tres personas que pertenecían a alguna de las 13 asociaciones (Crist Rei se retiró) que denunciaron, algo que, su entender, incurría en una incompatibilidad que se debía haber subsanado cambiando a estos tres miembros.

También apuntaban que el acuerdo en el que se basaba la sanción, que fue aprobado por unanimidad un mes antes de las Fallas de 2018, se debatió en una Junta de Gobierno de la FdF, un órgano formado por los presidentes de las 23 fallas pero «que es meramente consultivo» y cuyas resoluciones «no son vinculantes», señalaba el letrado. A su vez, hacía hincapié en el hecho de que esa normativa que impedía la retirada de «ninots» no fue trasladada a los estatutos de la FdF, por lo que, a su entender, la disciplinaria «se saltó sus propios estatutos» y no se debería haber aplicado.

En lo que respecta al hecho en sí, la testigo reconoció que se quitaron algunas piezas pero que lo hicieron basándose en las excepciones que marcaba el acuerdo de la Junta de Gobierno, es decir, el «ninot indultat» y los obsequios que se hacen a las reinas.

Por su parte, Óscar Morant explicó que en la entidad «por usos y costumbres» siempre se han cumplido los acuerdos de la Junta de Gobierno. Señaló que este órgano se convirtió en consultivo hace unos años, con una modificación de estatutos, porque «legalmente no podía haber dos organismos de gobierno». También defendió que si el acuerdo aprobado por unanimidad no se trasladó a los estatutos fue «porque no pensamos que fuera necesario porque creímos que ninguna falla haría algo así».

Desde la FdF recordaron que el acuerdo se aprobó por unanimidad, incluida por la falla Prado que entienden que contravendría hechos propios. Además alegaban que no existe ningún supuesto que impida que tres miembros de la disciplinaria pertenecientes a fallas denunciantes puedan instruir el expediente. El juicio quedó visto para sentencia.