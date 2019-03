L'Alqueria ya tiene su libro de cocina

L'Alqueria de la Comtessa evocó ayer las reuniones con amigos y familiares en las que la comida es la protagonista principal con la presentación del libro, «La cuina de les Comtesses» que recoge las recetas de varias vecinas de este municipio.

Paco Alonso, periodista de TVE, ha llevado a cabo una labor de recopilación y entrevistas con estas vecinas, entre ellas Maruja Olivares, Teresa Gregori, Amparo Ángel, Trini Verdú, Mª Carmen Vidal, Rosa Gomar, Lola Moll, Pilar González, Pepita Andrés, Myriam Frasquet, Vicenta Mezquida y Vicenta Sanchis. Todas son parte esencial de un libro que reúne sabiduría, recetas y secretos culinarios de este municipio.

Alonso y Voro Femenia, alcalde de la localidad, presentaron esta obra tan especial en un lugar tan emblemático como la Ermita dels Sants de la Pedra.

Alonso explicó que el contenido del libro «es un homenaje a todas las madres y abuelas valencianas», ya que incluye comidas para todos los gustos y un breve manual de la paella, además de un glosario en el que se definen algunos términos culinarios.

El objetivo es ilustrar con palabras e imágenes las recetas de siempre, aquellas que por diferentes motivos se están perdiendo. La finalidad es que no caigan en el olvido y que puedan pasar a las generaciones posteriores. El periodista afirma que es una de las partes que más le han emocionado, cuando alguna de las mujeres decía «si no lo hago yo, ya no lo hace nadie».

Y por qué en l'Alqueria? «El padre de un amigo decía que l'Alqueria es el 'rovell' de la Safor. Es una fusión de gente y gastronomía, por lo que lo he escogido este pueblo para hacer este trabajo», expone el periodista. De hecho, el escritor destaca el plato de la ensalada caliente, una receta que le dejó «de pasta de boniato».

Durante la presentación, Paco Alonso y Voro Femenia entregaron un ejemplar a cada una de las mujeres que han participado en su elaboración. El ayuntamiento regalará un libro a cada casa del pueblo.

El acto ha terminado con una comida de arroz al horno, haciendo honor a «La cuina de les comtesses», que saldrá a la venta el día 20 de marzo en librerías de la Comunitat Valenciana, Cataluña, las Baleares e Internet.

«Desde l'Alqueria y con este libro queremos fomentar y preservar nuestra cocina tradicional y nuestros productos», señala Femenia.

El libro se presentará en València el día 4 de abril.