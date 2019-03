Un total de 16 fallas participan en los premios a escenas ecológicas

Un total de 16 fallas de la ciudad de Gandia han presentado al premio a la mejor escena ecológica que este año convoca el ayuntamiento al no contar con el patrocinio privado.

Como novedad, en lugar de tener un premio por sección como el año anterior, habrá tres banderines que se repartirán entre todas las comisiones que presentan escenas ecológicas.

Las comisiones participantes no podrán utilizar en la escena de su monumento que opte al banderín ningún material que, a la hora de quemar, contamine: Plásticos, barnices, colas sintéticas, etc. Y es que, precisamente, con este galardón se busca la utilización de materiales tradicionales como la madera, la tela o el cartón. «La idea sería que las comisiones más pequeñas atrevieron, no sólo a hacer la escena ecológica, sino toda la falla ecológica. Sería una buena tendencia y hablaríamos de una nueva sección: la de las fallas tradicionales, las artesanas», comentó el presidente de la Federació de Falles, Telmo Gadea, en la presentación de los premios.

El máximo representante de la FdF agradeció al ayuntamiento no solo su patrocinio económico sino su asesoramiento y su participación con el jurado, que tendrá una perspectiva no sólo artística sino técnica a la hora de emitir su veredicto.

Precisamente el monumento de Benipeixcar es un buen ejemplo de lo que es el espíritu de este premio y de lo que propone Gadea con su idea de crear una sección de fallas ecológicas.

El corcho es el material que principalmente se utiliza ahora en la elaboración de los monumentos.