Todos los candidatos de la comarca de la Safor

Ya no hay margen para dar marcha atrás ni tampoco adelante. La madrugada del martes finalizaba el plazo para que los partidos presentaran sus candidaturas a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo ante la Junta Electoral de Zona. Quien esté, por tanto, ya no puede arrepentirse y quien no, tendrá que esperar al menos cuatro años para poder concurrir a los comicios.

El PSPV y el PP serán los dos únicos partidos que concurrirán en la totalidad de los 31 municipios de la comarca de la Safor. Compromís lo hará en 28. Las únicas localidades en las que no tendrán candidato son Alfauir, Beniflà y Castellonet de la Conquesta. Mención aparte precisan los casos de Gandia, donde esta formación se presenta en coalición con EUPV y ERPV, y Ador, en la que socialistas y nacionalistas volverán a hacerlo unidos bajo la marca Gent d'Ador.



De los otros grandes partidos, Ciudadanos tendrá presencia electoral en ocho municipios: Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna, Barx, Beniflà, Daimús, la Font d'en Carròs y Miramar. EUPV concurrirá, con marca propia o en coalición contras formaciones, en seis, que son Gandia, Oliva, Tavernes, bajo la marca L'Esquerra de Tavernes, Simat, con el actual alcalde, Víctor Mansanet, como candidato a reeditar el mandato, Benifairó de la Valldigna y Beniarjó, bajo la marca Unides Podem. El partido morado, además, concurrirá con su propio logo en Gandia, con Ángel Martín de Candidato. Hace cuatro años la formación liderada por Pablo Iglesias se presentó en la capital comarcal con otra fórmula electoral.

Otra gran novedad es la de Vox, que finalmente se presenta en dos ciudades: Gandia, donde el candidato será Pedro Luis Abad Lázaro, y Oliva, con Juan Bautista Company Grau como cabeza de lista. Finalmente, en Tavernes no habrá lista de la formación de extrema derecha.

Gandia, como es habitual, es la ciudad en la que se presenta un mayor número de listas. En total habrá ocho opciones: PP, PSPV, Compromís Més Gandia Unida, Ciudadanos, Demócrates Valencians, Podemos, Els Verds y Vox. De estos, los únicos candidatos que repiten son la actual alcaldesa, Diana Morant, por el PSPV, Joan Francesc Peris, de Els Verds y Ciro Palmer por Demócrates Valencians. El resto o han cambiado de cabeza de cartel o concurren por primera vez. En Oliva habrá siete candidatos, de los cuales solo repiten David González (Compromís) y Pepe Salazar, que concurrió por Gent d'Oliva hace cuatro años y que ahora forma parte de las filas de Ciudadanos. En Tavernes habrá cinco candidaturas, con cambio en el PP y la candidatura L'Esquerra de Tavernes y la novedad de Ciudadanos, que no presentó lista hace cuatro años.

Al margen de los partidos con marca nacional o autonómica, el próximo 26 de mayo también concurren una serie de formaciones municipalistas formadas por personas independientes o que han militado anteriormente en otras formaciones políticas.

Los casos más destacados son los de Projecte Oliva, que actualmente cuenta con cuatro concejales en el ayuntamiento de esta localidad, formando parte del Gobierno local. La candidatura estará liderada en esta ocasión por Yolanda Pastor, que fue número dos de Blai Peiró en 2015. En esta ciudad desparece otra marca independiente, Gent d'Oliva, tras la marcha de su candidato a Ciudadanos. En Piles gobierna con mayoría absoluta Independents per Piles, bajo el liderazgo del actual alcalde David Morant. El próximo 26 de mayo vuelve a concurrir con el mismo proyecto para tratar de alcanzar su tercer mandato. En su caso proviene del PP, partido del que se marchó tras ser defenestrado por la dirección.

En Almoines también gobierna un partido independiente, Units x Almoines. Su alcalde y candidato, Joan Cardona, formó parte del PSPV anteriormente. La novedad más llamativa es la irrupción de Demócrates Valencians en Gandia, proyecto que estará liderado por el concejal Ciro Palmer, también defenestrado por Cs.

Los populares son los que más se renuevan. Respecto a los comicios del 2015 presentan a 20 nuevos candidatos. El PSPV, por su parte, concurre con 16 caras nuevas y Compomís cambia a un total de 14 alcaldables.