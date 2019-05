Y el viral de la paella de Tavernes se hizo verso

"Aquella prova de vida més bé era prova de mort i amb decisió decidida, kamikaze i suïcida van posar el calder tort". De esta manera tan gráfica narra Jose Colero, un escritor de Tavernes de la Valldigna, el momento álgido de un vídeo que hace unas semanas se viralizó por toda España en el que se veía a dos amigos intentando sacar un guiso a través de una puerta por la que no cabía. La solución que encontraron en ese momento fue la de girar el caldero, lo que acabó con prácticamente todo el contenido en el suelo.



Tras el alcance de la escena, registrada en vídeo por uno de los amigos que participaba en el evento, Colero, que acaba de publicar su primer libro, titulado "Sonatines i sonats", ha decidido dedicarle un pequeño poema a aquel momento en el que, como él mismo apunta, había personas con las que mantiene amistad. "El caldero y el 'cobardes' de mi amigo Pae me rondaban por la cabeza desde ese día", señala el propio autor en su perfil de Facebook, donde ha hecho público el texto.





Probablement, el repte d'enginyeria més gran al que es pot enfrontar un valencià: que cuines un bon calder per a dinar i no hages calculat com traure'l per la porta després.

Atenció al silenci sepulcral que s'acaba fent... és pur drama. #respect pic.twitter.com/sHYFXAtT1f