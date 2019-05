Atrevim-nos a la primera alcaldia del canvi

c ompromís +´ Gandia Unida es presenta com l'única candidatura unitària, l'única que ha sabut integrar la pluralitat de les diferents sensibilitats de l'esquerra en un projecte comú de servei a la ciutadania de Gandia. Amb un equip de persones incansables que combina l'experiència en la gestió municipal amb les aportacions del bo i millor de la nostra societat civil.

Un grup de persones que hem decidit dedicar quatre anys de la nostra vida al bé comú des de l'Ajuntament a treballar per garantir una vida digna als gandians i gandianes, sense exclusions ni discriminacions de cap tipus, prioritzant el benestar de les famílies més vulnerables.

Som persones allunyades dels professionals de la política i que lluitarem perquè la felicitat de cada un de vosaltres, de cada veí i veïna de la nostra ciutat, siga l'eix vertebrador de les polítiques decisives que desplegarem a partir del juny d'enguany. Amb la vostra espenta de ben segur que una Gandia millor serà possible.

Perquè Gandia ho ha notat quan hem estat al govern. Hem demostrat que som imprescindibles per parar el descontrol i el balafiament que s'han apoderat del nostre Ajuntament quan no hi hem estat presents. Les passades dos legislatures, una amb el Govern del PP i l'altra amb el govern del PSOE i Plataforma, van deixar la nostra ciutat endeutada fins a les celles, i per això la gestió municipal se n'ha ressentit. En una legislatura complicada Lorena, Laura, Nahuel, Alícia i Xavi han sabut aprofitar tots els recursos possibles per implementar polítiques #decisives destinades a la millora de la nostra ciutat.

I han estat fonamentals perquè les prioritats vingueren marcades tothora per aconseguir sempre el millor per a la ciutadania. Des de la responsabilitat i la cura de les persones que ho estaven passant malament a la nostra ciutat, hem fet front a l'emergència social que patia Gandia fins i tot amb la dificultat de trobar-nos un Ajuntament en completa fallida econòmica. Fa quatre anys diguérem que ho podíem fer, que podíem liderar el canvi i ho vam aconseguir.

Però ara Gandia necessita fer un pas més. Ens cal una Alcaldia amb nous aires valenta en la nostra ciutat. Ens cal una Alcaldia del canvi, de Compromís +´ Gandia Unida. Per a trencar inèrcies del passat, per a posar en valor tots els recursos que tenim a l'abast i posar-los al servei de les persones. Sempre des del diàleg i l'acord, teixint complicitats, per a continuar construint entre totes una Gandia culta, desvetlada i feliç en què el drama de la desocupació desaparega de les nostres vides, on els majors tinguen tots els recursos públics necessaris per una vellesa digna, la nostra joventut puga satisfer tots els seus projectes i cap dona siga mai més maltractada.

Les nostres propostes, que hem anant anunciant les darreres setmanes, seran #decisives per al benestar col·lectiu, però elaborades xafant els peus en terra, sense hipotecar el futur dels nostres fills i filles. I sempre guiades pel bé comú al servei de la majoria i no al servei de cap interés particular.

Ara va de bo! Atrevim-nos amb la primera alcaldia del canvi. Les eleccions del pròxim diumenge seran #decisives si volem una Gandia més moderna, més oberta i capdavantera, una Gandia verda i emprenedora, una Gandia feminista, participativa, igualitària i inclusiva, on ningú no patisca ni es quede arrere i on el bé comú siga «l'únic govern que ens governe».

Amb Compromís +´ Gandia unida farem entre totes i tots que la llum vença la foscor! Atrevim-nos! Vota Compromís +´Gandia unida, perquè amb tu, som #decisives.