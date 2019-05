Ciudadanos: menos impuestos, más servicios, mejor economía

la cuenta atrás ha empezado. El 26 de mayo, esa fecha que quedaba tan lejana cuando el nuevo equipo de Ciudadanos Gandia empezó a trabajar en las 131 medidas para devolver la sonrisa a los ciudadanos de Gandia con mejora de servicio y bajada de impuestos, ha llegado. El presente de la ciudad es naranja, y el futuro debe de serlo también.

Cuando el grupo de trabajo de Ciudadanos Gandia nos juntamos para redactar el programa electoral, a nadie se le escapó que todos los barrios de nuestra ciudad no estaban siendo tratados por igual, un despropósito administrativo que no solo veíamos injusto, sino que, tampoco entendíamos. Siete distritos, once barrios y una ciudad, eso es Gandia, eso es Ciudadanos.

El empleo o la economía son pilares fundamentales en un programa elaborado para personas que cuidan de otras personas, para ciudadanos que disfrutan, aman y trabajan en una ciudad preciosa, olvidada y sucia. Avanzar hacia un futuro de crecimiento era por tanto el objetivo marcado. Sin despilfarros, ni proyectos extraordinarios en papel que no contaran con el aval económico para realizarse, porque sí, podremos ser nuevos en política, pero somos buenos gestores, somos profesionales y honestos.

La economía de Gandia se basa en tre sectores productivos importantes, turismo, industria y comercio, un trípode que cada vez está más cojo con políticas de desaceleración, que dejan la economía municipal a una sola estocada de la muerte.

Hay que trabajar para dar trabajo. Desde Ciudadanos Gandia tenemos claro que escuchar es aprender. Hemos mantenido multitud de reuniones y tenemos las mejores propuestas, para la mejor Gandia.

Las nuevas tecnologías deben abrirse en el sector comercial. Facilitar un portal web en el que los comerciantes de todos los barrios, e insistimos en lo de todos, puedan abrirse al mundo de manera gratuita y creando marca, situando a la Ciudad Ducal como referente comercial de les Comarques Centrals, era una prioridad, un objetivo que se alcanzará mediante el portal www.gandia.com, sin olvidar las políticas de dinamización para favorecer la compra directa con más espectáculos en la calle o la instalación de unos Cines en el Centro de Gandia.

La industria o el emprendedurismo, mejorando accesos al polígono, apoyando a las startups, ayudándoles en la búsqueda de financiación, asentando proyectos y estimulando su crecimiento, alcanzando el estatus de Gandia Ciudad Inteligente, Gandia Smart City.

Somos tremendamente afortunados, nuestros 20 grados de media anual son clave de éxito turístico, un éxito que no se ha obtenido en estos cuatro años, porque aquella que debía de preocuparse por generar políticas turísticas estaba más preocupada por promocionarse a ella misma en las altas esferas de su partido.

Dinamizar o desestacionalizar son sinónimos de crear eventos que atraigan, enganchen y se conviertan en patrimonio de Gandia. Un gran festival musical, de la mano de los promotores del Medusa Festival, com más de 25 millones de euros de impacto económico directo y 2000 puestos de trabajo, atrayendo al turismo de festivales fuera de la temporada estival, apostar por el binomio deporte-turismo, llenar las calles de alegría, hacer de Gandia una visita indispensable.

Reforzar nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestro origen. Rehabilitar el Castell de Bairén, con subvenciones y levantar un teleférico, de inversión privada, abrir nuestro patrimonio al turista, enseñarles desde arriba la gran ciudad que tenemos.

Y no, nosotros no creemos que la gente debe de adaptarse a las picaduras del mosquito tigre, son los gestores públicos quienes deben poner solución a las plagas. Ciudadanos fumigará contra el mosquito tigre en Gandia, porque los gandienses nos importan, porque queremos trabajar para los ciudadanos.

Las oportunidades de cambio no se brindan todos los días. Conseguir una ciudad más limpia, más segura, con mejor economía y mejores servicios está en tu mano. El domingo vota futuro, vota trabajo, economía, empleo, vota menos impuestos. Vota Ciudadanos Gandia.