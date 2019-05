Gandia guanya i tu guanyes

Diumenge estem citats a les urnes per a decidir el futur de Gandia. Les ciutats les construeixen les persones que més les estimen. I nosaltres, una vegada més, ens presentem a les eleccions municipals amb un equip de gent honrada i treballadora, totes i tots enamorats de Gandia, que ens desviurem dia a dia, barri a barri, per cadascun dels problemes de la gent. Els socialistes som la força de la il·lusió i l'alegria, on cap tot el món. Som la força del treball, de l'honestedat, de la veritat, de la paraula.

Els últims quatre anys hem estat capaços de conformar i liderar un govern estable i de progrés. Un govern prudent, responsable, sensat i amb els peus en terra. I ha estat una legislatura en la qual Gandia ha millorat, ha crescut, ha renascut i ha recuperat la seua reputació econòmica i moral. Hem generat ocupació i oportunitats. Hem retornat la pau social al carrer.

En la legislatura més difícil hem sigut capaços de retornar la confiança a les institucions i les empreses, de restituir l'orgull de ciutat i de governar sense crispació ni enfrontaments, escoltant a tots.

En eixe camí hem pres decisions complicades enmig de l'emergència. Però quatre anys després, els objectius que ens vam marcar estan aconseguits. Hem reduït el deute i atret les majors inversions públiques i privades de la recent història de Gandia. Més de 150 milions d'euros per a un Palau de Justícia, un Centre Sociosanitari, la millora de tots els centres educatius públics de la ciutat, la modernització dels polígons, etcètera. Tenim connexió marítima amb les Illes Balears, s'està construint un hotel de quatre estreles superior a la platja i al polígon Sanxo Llop hi haurà una residència. Però açò no és suficient. Necessitem continuar amb l'impuls de la ciutat i no deixar que Gandia retrocedisca.

Si en el moment més difícil hem fet tot això, què no serem capaços de fer amb la teua ajuda?

Potser creus que hi ha algunes coses que poden millorar, però també amb la teua ajuda serem capaços d'aconseguir-les. Ara és moment de continuar avançant. Un rumb que no pot detindre's cap a una ciutat oberta, tolerant, inclusiva, diversa, plural, inconformista, educadora i culta. La millor Gandia feta entre tots. Els socialistes tenim el millor programa de Govern per a la ciutat, amb projectes estratègics com un clúster sociosanitari, la recuperació de l'edifici de Correus per a usos culturals i educatius, la millora de les infraestructures esportives i una Ciutat de l'Esport i un districte digital que situarà Gandia en l'avantguarda.

El 26 de maig ens juguem avançar o retrocedir. Avançar amb la consolidació de la recuperació econòmica i que eixe renaixement es traduïsca en millores per a les persones, o retrocedir i tornar a deixar les arques municipals en mans dels mateixos que se'n van aprofitar de la ciutat i la van afonar. D'esta manera, et propose avançar cap al futur.

Per últim, tan sols em resta donar-te les gràcies. Gràcies per haver estat part de la solució, i remar juntament amb el Govern que tinc l'honor d'encapçalar.

Estos dies pots arribar a pensar que ja està tot fet, i que no és necessari anar a votar. Però res més lluny de la realitat, ja que fins a les 20 hores del pròxim diumenge res està clar ni decidit. Està en joc, ni més ni menys, que entren en la Corporació municipal aquells que amenacen a les dones o qüestionen els nostres drets, sobretot quan el candidat del PP ha afirmat que no li importaria formar un govern de coalició amb l'extrema dreta a la nostra ciutat. Està en joc que governen aquells qui van arruïnar Gandia, aquells qui van portar Gandia Shore i aquells que ens avergonyien cada dia amb els seus deliris i mentides.

Per això necessitem que vages a exercir el teu dret al vot amb consciència, perquè hi ha moltes conquestes socials en perill i perquè està jugant-se el futur i el progrés de la nostra ciutat. Ara més que mai necessitem a Gandia un Govern aliat amb els governs socialistes d'Espanya i de la Comunitat Valenciana. Pedro Sánchez i Ximo Puig sempre ens obriran les seues portes.

Vull demanar-te que ens ajudes a continuar fent junts, entre tots, la millor Gandia, la Gandia que tu vols. Et convoque a obrir la millor etapa de Gandia. Perquè si guanya el PSOE, Gandia guanya i tu guanyes.