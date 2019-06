d es del departament de Gestió Responsable del Territori, juntament amb el departament de Participació i Polítiques amb la ciutadania de l'Ajuntament de Gandia, vam tindre clar, des del primer moment, que el drama viscut l'estiu del 2018, pels motius de l'incendi forestal de Marxuquera, havia de tindre una resposta participativa. La resposta va arribar als pocs dies de l'incendi per tal de donar cabuda a tota la solidaritat veïnal i associativa que va generar aquella desfeta. Els responsables polítics dels dos departaments sabíem que havíem de respondre amb contundència amb alguna eina que la gent pogués utilitzar per canalitzar la pena, la solidaritat, la decepció, el dolor, i fins i tot la ràbia. Aquesta resposta va prendre el nom de Marxuquera Verda.

En la mesura que siga possible hem de saber extraure coses positives del drames i de les crisis. Això no és gens fàcil, però vam creure que, en aquest cas, l'incendi de Marxuquera, podríem generar un mecanisme per tal que la gent pogués fer coses amb les mans que quedaren de forma eficaç i útil sobre el territori i que no foren, únicament, una col·laboració estètica o comunicativa.

Per això Marxuquera Verda va nàixer sota el sostre d'un grup de professionals del sector forestal i ambiental que determinaren les accions a desenvolupar i les tutoritzaren, juntament amb el control, és clar, dels funcionaris de l'Ajuntament de Gandia, tant de participació com d'espais naturals.

Així va ser que després d'esperar gairebé 4 mesos a que començara la regeneració natural, ens vam posar a treballar de valent. Sis mesos després l'experiència ha estat un èxit que volem compartir amb vosaltres, perquè sincerament pensem que pot servir d'exemple i pot aportar solucions a situacions semblants.

Més de 2.000 persones, 20 escoles i instituts, 14 col·lectius i empreses, un web amb molts continguts (www.marxuqueraverda.gandia.org) i molta il·lusió han farcit Marxuquera Verda. Un cost assumit amb fons propis de l'Ajuntament de Gandia que s'afegeix als 4 milions d'euros que tant Generalitat Valenciana com els ministeris de l'estat espanyol han posat ja en les tasques d'emergència, de lluita contra la erosió i de restauració del paisatge.

Aquest govern local ha actuat amb una clara passió i estima cap al territori i amb compromís polític, dos claus que haurien d'estar sempre, i ser fonamentals, en el manoll de claus del poder. Sense cap dubte, haurien de ser les claus que obrin tots els panys.