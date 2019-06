Vicky Foods: Todo lo que Dulcesol quiere ser

Estrategia. La empresa de Gandia renombra su matriz, Grupo Dulcesol, para convertirse en paraguas de sus tres principales marcas y dar un impulso a la internacionalización. La compañía suma una categoría de productos ecológicos de alimentación saludable tras la adquisición de la mercantil de Xàtiva Ecoiberope

Cuando una empresa elige su marca suele buscar combinaciones que describen la identidad y el carácter de la mercantil. Vicky Foods, el nuevo nombre que ha adoptado la matriz del hasta ahora Grupo Dulcesol, reúne todas las características de lo que es y pretende ser en el futuro la compañía radicada en la Safor.

Primero, responde a la firme intención de la empresa de seguir siendo cien por cien familiar. Por eso es un explícito homenaje a Victoria Fernández, la madre del actual consejero delegado, Rafael Juan, la cofundadora, que, como él mismo aseguraba ayer, «lo ha dado todo por esta empresa». En segundo lugar, la denominación en inglés supone toda una declaración de intenciones en la internacionalización que desde hace años lleva a cabo la compañía, presente ahora en más de 50 países y que quiere seguir conquistando mercados.

En Vicky Foods, el plural «foods» dice mucho más de lo que parece: Que Dulcesol es más que una empresa de bollería, pastelería y pan. Bajo el paraguas de la nueva marca se engloban las más de 40 sociedades que forman el holding, que incluye líneas de producción, distribución y materias primas en diferentes países. Pero, esencialmente, recoge las tres marcas importantes de la firma: Dulcesol, que es la línea tradicional de la mercantil, Hermanos Juan, el proyecto puesto en marcha en 2017 dedicado a la elaboración de bollería y pan congelado para hostelería y el canal de alimentación, y la última incorporación, Be Plus, con la que da el salto a una nueva categoría orientada a productos sanos y saludables y que incluirá «smoothies», ensaladas, untables, crema o una nueva línea infantil. «Crear Vicky Foods ha sido una decisión muy meditada y que responde a los objetivos estratégicos que persigue la compañía», explica Rafael Juan.

El CEO de la empresa aclara que en los puntos de venta, los consumidores seguirán encontrando las marcas de siempre (Dulcesol, Be Plus, etc) en los envoltorios de los productos, por lo que, a ese nivel, el cambio no va a ser perceptible. Se trata de una cuestión clave en la estrategia de expansión de la empresa. «Cuando nos presentábamos con el nombre Grupo Dulcesol generaba cierta confusión porque se relacionaba solamente con la bollería y la empresa es mucho más», indicaba Rafael Juan.

La compañía está inmersa un ambicioso plan de expansión. El mercado internacional seguirá siendo el principal motor de crecimiento de Vicky Foods, en el que ha experimentado una subida cercana al 25% en los últimos tres años. De los ingresos obtenidos en 2018, cerca del 16% se corresponde a esta área, con una facturación de 58 millones de euros.

La creación del holding «supone un fuerte impulso para la compañía, que afronta los próximos años con grandes perspectivas de crecimiento en nuevos mercados y sectores de alimentación de perfil más saludable».

Otra pata del crecimiento está en la entrada en nuevas categorías de alimentación. Una muestra de ello es la marca Be Plus, que nace tras la adquisición de la «startup» Ecoiberope, ubicada en Xàtiva y está dedicada a la elaboración de productos saludables. De momento, el peso de esta línea en la facturación global de la empresa es pequeño (5 millones de un total de 335 de todo el grupo) pero Juan confía en poder crecer rápidamente. Además, no descarta la adquisición de más empresas de la categoría de alimentación sana.