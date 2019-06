Història d'un piano i una monja (2)

He passat uns dies d'esbarjo a Mallorca en companyia d'uns familiars de més enllà de l'oceà. Hi vaig poder passejar entre les cases de pedra de l'estimat Sóller, on vaig passar uns anys de la meua joventut. He tornat varies vegades però en aquesta ocasió va haver un moment en què em vaig emocionar al veure que al vestíbul distribuïdor dels tres habitatges de la casa on vaig viure, encara hi havia el piano que, per sorpresa, llavors m'hi vaig trobar en aquell mateix lloc. Al veure'l allà vaig demanar als arrendataris de l'habitatge de poder passar-lo a l'interior de l'apartament. Als vespres de l'hivern, quan el sol s'amagava ben d'hora pel darrere la serra d'Alfàbia, el piano i jo ens aveníem com bons amics i junts regalàvem els oïts del meu company i de la meua gossa. Anys després, al deixar l'habitatge, el piano va tornar al vestíbul de la gran casa. Sempre que he tornat a Mallorca he anat a Sóller i, de pas, anava a veure si el piano seguia al mateix lloc i, efectivament, allà estava. Solitari i abandonat, deixant passar el temps. He tornat a visitar-lo i no he pogut més que identificar-me amb aquell instrument al pensar que, de manera aparent, tots dos havíem envellit com millor havíem pogut. Tanmateix, vaig alçar la tapa i vaig polsar algunes de les tecles recobertes d'ivori engroguit però, l'ànima del piano ja no podia sinó emetre la ronquera de les cordes oxidades. Tot per falta d'algú que tingués cura d'ell com jo ho vaig fer durant un temps. L'instrument estava ronc, gairebé mut i abatut. Tot i això, no havia perdut la dignitat i, al mirar-lo de bell nou després d'uns quants anys, vaig arribar a pensar que seguia allà com un amic fidel esperant les meues esporàdiques visites i l'acaronament de les meues mans. Aquesta vegada, vaig anar acompanyat dels familiars amb el dubte de no saber si em trobaria amb el vell amic que em va acompanyar tot just feia cinquanta anys. «Obvio», com exclamen els argentins» que al trobar-lo on sempre, em sorgiren uns sanglots acompanyats d'unes quantes llàgrimes que no vaig poder evitar vessar sobre el muscle d'una de les meues nebodes. Per tot això i per un cúmul de sensacions més, era «obvio» no gaudir plenament de tot el que Mallorca m'oferia.

Però, com heu pogut advertir, el títol d'aquest article fa referència a la gratitud, la qual que no té res a veure amb els emocionants records de la meua joventut a Mallorca. Els agraïments van dedicats a totes aquelles persones que m'han fet saber que segueixen els meus escrits en aquest diari al qual dirigisc el meu especial agraïment per concedir-me una vegada més les seues pàgines per continuar contant històries de la nostra ciutat i, ves per on, de les meues també. I hui matisaré aquella narració sobre sor Caterina de l'Esperit Sant, la monja que va parir –fóra o dins del convent, tant me fa- i que va rebre la visita del seu germà, el just nomenat cardenal Gaspar de Borja, de qui el dia 26 d'aquest mes de juny es compleixen 439 anys del seu naixement. Aquesta data és exacta. I ho dic així perquè, com altres tants historiadors -ja siguen novençans, mediocres o insignes, que de tot hi ha- vaig cometre l'error de fer abadessa del convent de Santa Clara a qui no corresponia perquè en el Llibre de Fundació del citat convent hi ha una buit documental en quant als nomenaments d'abadesses que va des de l'any 1611 fins el 1620 i pico. En quant a la resta de la meua narració, em reafirme en ella i vull afegir que el cardenal Gaspar de Borja, després de ser rebut per les autoritats civils i eclesiàstiques de Gandia el 12 de maig de 1612 i de visitar la seua germana sor Caterina en el convent de clarisses, va passar una setmana en l'aleshores deshabitat palau ducal. Des de Gandia, el cardenal va anar a València, on va ser rebut amb més pompa i circumstància per ser la capital del regne i hostatjat en el Palau Reial, on va romandre per uns dies per a, finalment, dirigir-se a Vinaròs. Allà va embarcar rumb a Roma fent escala, però, en el palau dels Prínceps Dòria de Gènova, cunyats del seu germà Carles Francesc, duc de Gandia, casat amb Artemisa Dòria i Carretto. També vull afegir que el seductor de Caterina Borja i Velasco (després Caterina de l'Esperit Sant), Fernando Enríquez de Ribera, marqués de Villanueva del Río, abans de morir en el poble manxec de Campillo de Altobuey, va afegir uns codicil·lis al seu testament. El primer d'ells arreplegava la voluntat de millorar, per via de mayorazgo, a un dels seus fills de la qual cosa va deixar encarregat al seu cosí germà, el patriarca Juan de Ribera, arquebisbe de València. En un següent codicil·li que va atorgar el dia següent, va nomenar tutora i curadora dels seus fills a la seua esposa, María Manrique. En aquest cas, va millorar en el «tercio i quinto de los bienes del marqués de Villanueva a don Antonio Enríquez de Ribera, su segundo hijo, fundándole mayorazgo regular dello, para él y sus descendientes; en cuya falta, llama a los otros sus hijos, con la obligación de traer las armas y apellido de Enríquez de Ribera y que si le heredase el mayor, no se pudiese incorporar con el mayorazgo de Villanueva, sino que se separase siempre que hubiese dos hijos». El seductor marqués va morir, com vaig relatar en l'article anterior, i seguidament moriren tots els seus fills. Un d'ells als dos anys, l'altre als 12 i l'altre, després de casat i sense tindre fills. Només va sobreviure una filla i un nét. Si tornem a rellegir els anteriors paràgrafs ens adonarem que el seductor marqués de la jove Caterina posa molt d'interés en millorar l'herència d'un dels seus fills (el major, el que va tindre amb Caterina?) a qui deixa encarregat a l'arquebisbe Juan de Ribera, familiar per partida doble, del pare i de la mare de la criatura. Pel que fa al segon codicil·li, diu que deixa el mayorazgo del marquesat de Villanueva del Río al fill segon i que els altres dos fills feren ús del cognom i de les armes del marquesat deixant ben a les clares que «si le heredase el mayor (que no pot ser altre que Mateo Enríquez de Ribera i Borja) no se pudiese incorporar con el mayorazgo de Villanueva, sino que se separase siempre que hubiese dos hijos». O siga, el major dels seus fills no podia ser l'hereu del marquesat ni del cognom ni de lluir les armes sempre que hi hagués viu un altre fill. Més clar aigua. Per això, el fill de Caterina Borja i Velasco s'anomenava Mateo de Ribera i no pas Mateo Enríquez de Ribera.

I no cal que m'extenga més ni afegisca cites o d'on provenen les fonts de les meues afirmacions -en les que em reafirme- perquè aquesta no és una publicació de caire acadèmica.

Només vull afegir que em sent orgullós de ser com sóc perquè vaig rebre una educació acurada per part dels meus pares, que m'ensenyaren que no m'havia de posar mai a l'altura d'aquells que volgueren ofendre'm. Perquè, com bé diu aquell altre, no ofén qui vol, sinó qui pot.