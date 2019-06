«El Tavernes es un reto personal; pienso que podemos hacer algo importante»

Una de las sorpresas positivas del capítulo de fichajes de la UE Tavernes para el próximo curso es la de Palomares, quien, tras su paso por el Castellonense, vuelve a casa

Palomares es un jugador muy querido por la afición y por sus propios compañeros de equipo hasta el extremo de que varios de ellos, caso de Catxó y Joan, han influido en su regreso por la amistad que les une.



¿Contento por volver?

La verdad es que estoy muy feliz y ilusionado de regresar a la que considero mi casa, tanto yo como mi familia.

¿Por qué se ha decidido finalmente por la UE Tavernes?

Tomar esta decisión no ha sido nada fácil, ya que tenía muchas opciones para elegir, entre ellas las de mi anterior equipo el Castellonense que se ha portado muy bien conmigo. El Tavernes es un reto personal porque considero que podemos hacer cosas importantes la próxima campaña.

La afición está ilusionada con tu regreso...

Ese ha sido otro de los motivos por los que he vuelto. La afición siempre me ha tratado bien, me he sentido muy valorado y eso es muy importante para un jugador.

¿Qué opinas del equipo que se está haciendo para la campaña 2019-2020?

Creo que la directiva esta haciendo un gran esfuerzo y muy buen trabajo en la confección de la plantilla, ya que no es nada fácil convencer a los jugadores como los que están fichando ante clubes que manejan presupuestos más altos. Ahora estoy seguro de que vamos a darlo todo por estar en la parte alta de la tabla.

¿Algún mensaje para la afición?

Me gustaría resaltar fundamentalmente lo que han hecho algunos compañeros del club, la directiva y los aficionados para que esté de nuevo aquí.