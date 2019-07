a la memòria de vicent olaso

el vaig conéixer fa més de trenta anys, quan estava acabant la seua recerca sobre l'Hospital de Sant Marc. La química entre nosaltres funcionà des del primer moment, atés que compartíem moltes passions. Ell historiador i jo un curiós del passat, els dos amb una profunda estima pel País i la llengua. Ja arxiver d'Oliva, els nostres contactes eren esporàdics però sempre amb amistat i calidesa. Ens veiem pel carrer o en actes culturals. Fa vora 10 anys vaig anar a consultar-li uns dubtes sobre les malalties de Francesc de Borja, un comboi històric en el que Josep Piera m'havia embarcat. La resposta de Vicent Olaso va ser reballar-me al cap, metafòricament, és clar, un tom que recopilava una part de la correspondència del duc sant. Va ser una provocació llibresca que em va cabussar definitivament en la recerca de la salut de l'època i del personatge. Des d'aleshores els meus peregrinatges culturals acabaven sovint en el seu despatx. Era un espai a la segona planta de la biblioteca Tamarit, modest i auster, però lluminós. Com ell mateix. Des d'allí assessorava, coordinava i organitzava una part molt important de la cultura olivera. Era investigador de la història i també poeta. El recorde llegint alguns versos del seu últim recull presentat a La Fona el 2017. Va ser un acte íntim, d'amics.

Farà dos mesos vam conversar encara una llarga estona. A pesar de la seua malaltia, visitava de volta en quan la biblioteca. El seu cap no es resignava a la passivitat. Preparava esborranys per a donacions, mirava per les persones al seu càrrec, proposava alternatives d'espais arxivístics, es preocupava en definitiva del món dels llibres i dels documents municipals. Gandià de naixença, havia fet d'Oliva la seua ciutat adoptiva. Ací treballava i ací vivia, com un oliver més.

Ahir, al carrer Tamarit, un aplaudiment emocionat ha trencat el minut de silenci dedicat a la seua memòria. Vicent Olaso ha deixat un buit profund però la seua empremta perdurarà i ajudarà a seguir endavant a generacions actuals i futures.