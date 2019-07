golpe de calor

Como (decía Josep Pla) somos animales climáticos, hasta las declaraciones del nuncio vaticano, Renzo Fratini, sobre el traslado de los restos de Franco han sido aplastadas por la ola de calor. Las salidas de tono y las provocaciones de estado son artículos que se colocan bien de septiembre a mayo, como Franco y demás género vintage, pero cuando el termómetro aprieta no se venden ni a tiros.

Los expertos dicen que el calor nos vuelve más feroces, pero en el caso de las declaraciones veraniegas de nuncios vaticanos esa reacción es dudosa. Lo que producen es justamente lo contrario, una insondable piedad.

Apresados en una indumentaria que no le desearíamos ni a Pablo Motos y, por su soltería y edad, obligados a salir poco, lo que provocan clérigos como Renzo Fratini es una compasión infinita, una empatía de especie. Y si el nuncio predica que el gobierno socialista ha resucitado a Franco, y que mejor nos iría dejándolo donde está, antes que indignarnos ante una conducta por otra parte previsible lo primero que pensamos es que ese hombre se merece unas bermudas, una ventilación, un bañador, qué menos, como el de Fraga en Palomares, a fin de cuentas el gran legado histórico del dueño de la calle.

El recalentamiento del nuncio papal no ha sido un caso aislado en el arranque del verano. Si las declaraciones de Fratini pueden explicarse a partir del calor o de los objetivos comerciales del ramo para el que trabaja, hay paridas mentales que solo podría descifrar Íker Jiménez. Por ejemplo, esta semana Vox ha llamado «acojonado» y «sinvergüenza» a Albert Rivera en Twitter, y Cs ha respondido colgando un viejo video de Locomía en el que el grupo lánguido entona el tema Loco Vox que empieza así: «Bésame, sí, sí, bésame. Bésame a mí y seré tu esclavo».

Nadie esperaba grandes hazañas de la oratoria o la inteligencia de esas dos formaciones políticas pero, ¿quién estaba preparado para ese fallo general en el sistema de refrigeración de las derechas patrióticas? Una situación que, más que a la piedad, obligaría a pedir la intervención de los facultativos si el público no hubiese huido en masa del espectáculo de la política en busca de distracción y temperaturas más suaves que las que desprende la combustión espontánea de partidos y clérigos alucinantes.

A estas alturas del calendario el personal está ya en otras cosas, y hasta le da lo mismo que no haya gobierno a la vista mientras funcione el aire acondicionado y tenga a mano la cantidad suficiente de bebidas frías. La potra o buena suerte de Pedro Sánchez no es un regalo de los dioses o un enigma impenetrable: es una creación de la asombrosa nulidad de sus enemigos políticos, que aumenta hasta el delirio con los golpes de calor que sufren –eso es lo malo– no solo en verano sino durante todo el año.