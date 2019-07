Prado de Gandia vuelve a contratar a Palacio i Serra por la falta de entendimiento con Sergio Edo

La falla Prado de Gandia acaba de dar un giro a su proyecto del 2020. En un mensaje en su perfil oficial de la red social Facebook, la comisión ha anunciado la contratación del taller de Palacio i Serra para la elaboración de su monumento grande en un nuevo ejercicio en la sección Especial. Este nuevo paso sorprende especialmente, ya que la entidad se había desligado de los artesanos de Oliva tras quince años de trabajo conjunto para contratar a Sergio Edo, del taller de Llongo.

El presidente de la comisión, Juan Martí, apunta a una "falta de acuerdo" en el proyecto que debía lucir en la plaza del Prado el próximo mes de marzo como motivo para que se haya rescindido el contrato con este taller. El dirigente aclara, en todo caso, que la decisión ha sido tomada "de mutuo acuerdo" y tras varias semanas donde se constató que los intereses de la falla y los del artista iban por caminos distintos.

Desde la entidad aclaran que esta situación se veía venir desde hacía ya algún tiempo.

Así pues, Prado vuelve a contar con el taller que le ha llevado a la gloria durante tantos años en Gandia. Martí ha explicado que los artesanos no dudaron en abrirles las puertas y que, por su parte, la comisión "no ha ido a buscar a otros que no fueran ellos". La comisión, por tanto, considera "una gran noticia" volver a contar con Palacio i Serra y, en su comunicado, agradece "la entrega y esfuerzo" que "segro pondrán en la bonita falla que presidirá la plaza el próximo mes de marzo". La entidad afronta esta nueva etapa asegurando que "son la mejor opción, por la confianza y complicidad que, a lo largo de quince años, hemos tenido y tenemos".

Martí recuerda que la decisión de cambiar de artista no fue una cuestión de falta de confianza en el trabajo de Palacio i Serra, sino de un afán por buscar opciones distintas tras años de relación.