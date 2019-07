10 ANYS DE L'ENTRADETA DE L'eNGINY d'oliva

recorde que fa uns anys van promoure, i van realitzar, un acte nou dins de les Festes de Moros i Cristians d'Oliva. L'Ambaixada de l'Enginy. Es tractava de fer una ambaixada humorística (n'hi ha hagut a Pego, n'hi ha a Muro de l'Alcoi, que es barallen per un tonell, a Concentaina...). Si sóc sincer he de dir que pensava que no aniria lluny allò; i realment dos anys després va desaparéixer; enguany però, l'hem reviscuda abans de Festes, i no sabem si per retornar o per simple comboi –com diuen ells– enginyer. I la veritat que ha sigut un any enginyer, amb multitud d'activitats on els Pirates olivers han apostat per la cultura, el patrimoni i la festa. No podem oblidar el grandiós acte del concurs exhibició d'arrancades d'esquadra; un dia de festa, germanor, de compartir experiències, de saludar amics i coneguts d'altres poblacions, i una oportunitat per aprendre alguna cosa nova. I per tancar d'arrodonir l'any que estan dedicant a la Festa, Cultura i Patrimoni al voltant de l'enginy, tampoc podem deixar de parlar de les conferències, una sobre la recuperació de l'edifici de l'enginy, l'altra sobre els sentiments d'un cap d'esquadra (molt gran Javier Llinares) i una final sobre la importància del conreu de la canyamel.

El conreu de la canyamel va ser de gran importància al nostre poble. Supose que tots sabeu que el sucre s'extreia de la canya, després de triturar, moldre, coure... per tant calia un lloc on moldre, i una espècie de magatzem on es guardava la canya i també el sucre que s'extreia. A Oliva tenim dos carrers que fan referència al passat de la canyamel, el carrer del Molí i el carrer de l'Enginy. Arran d'això, Pirates i Masers van participar també d'un episodi del desaparegut Trau la llengua, del també desaparegut Canal 9, i fins i tot el seu presentador i humorista, Eugeni Alemany, va participar un any de l'ambaixada. També ara feliçment hem recuperat tele, i també ha retornat el programa, però amb altres presentadors-humoristes.

Els Pirates envaïen la costa olivera, i arribaven, amb un personatge que també van rescatar de la història, el pirata Alicaxet, davant dels Masers, per tal de negociar, sobretot el sucre per a fer el rom i les seues mangarrufes: ahí entrava la vertadera ambaixada humorística. Però encara que desapareguda l'ambaixada, s'ha mantingut en el temps, tot i que amb canvis d'ubicació, el trasllat de la tropa que hi participava, i per tant ens ha quedat l'Entradeta de l'Enginy.

L'entradeta de l'Enginy és màgica, emotiva, calorosa i apoteòsica. Una esquadra de pirates ha de fer el recorregut, des dels peus del campanar de sant Roc fins a la plaça de l'Església. I a més, per afegir un altre toc especial, conviden una persona, cap d'esquadra, del bàndol moro, perquè els faça l'arrancada de l'esquadra. Puc assegurar-vos, per experiència, que les arrancades arriben a eriçar la pell i de seguida fan brollar els aplaudiments, la majoria dels casos amb l'emoció continguda. Si a això li poses una arenga, des del mateix peu del campanar, on s'explica a grans trets que l'acte és una expressió simbòlica de la Festa, perquè arranca en els seus orígens (documentalment sabem que les Festes de Moros i Cristians d'Oliva van nàixer l'any 1921, lligades a les Festes del Crist de sant Roc) per traslladar-se al nucli antic de la ciutat, a la Vila, ja estàs més predisposat a viure intensament l'entradeta. Si això ho adobes amb la música d'una marxa mora, El Salt del Bou, del mestre Saül Gómez (regal dels amics pirates a Arturo i Rosana pel seu casament); si a més saps que des de la mateixa plaça de sant Roc, les esquadres, els músics i els acompanyants ens trobarem amerats d'una intensa pluja de colors festius que cau des dels balcons; si saps que en traspassar el portalet de la Mare de Déu estàs passant una de les antigues portes d'entrada a la ciutat emmurallada; si saps que revius la història, de segur que sentiràs que és una experiència que no et deixarà indiferent.

I tu t'ho perdràs? Jo no. Puntual a la cita, a les 12 h de cada divendres de Festes, arranca l'Entradeta de l'Enginy (enguany serà el divendres 19 de juliol).

Llarga vida a l'entradeta de l'enginy!