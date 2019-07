«Enguany triomfarem les dos capitanies, perquè hem treballat molt»

Jaime García Lorente, agricultor de 46 anys, és el seté capità cristià per Mosqueters. Està en la filà des de fa 42 anys i ha exercit de president en cinc ocasions: 1999, 2002 ,2007, 2016 i 2017, vicepresident, cubiler, secretari, tresorer, loter. En 1992 president jove i representant en la Junta Central amb Rafa Castelló, Miquel Serrano i Manolo Arnal. Va ser ambaixador de les festes olivenses en 1997 al costat del capità Antonio Martínez com cap d'esquadra, sent el primer a Oliva amb la massa.

«Feia temps que se'm proposava, cada capitania sempre ha eixit el meu nom a la llum, i en aquesta ocasió, acabada la capitania del 2013, ara sí que accedia al càrrec». Reconeix que «l'entrada és el més gran i desfilaré enguany en la carrossa amb el meu pare com a fundador de la Filà i amb el meu fill. «Tres generacions de petius juntes».

El seu tratge mosqueter de luxe és obra de la modista Maite Just, la mateixa que ha fet el del seu ambaixador. Com a capità veu les festes de Moros i Cristians d'Oliva «amb plenitud i puixança. Jo crec que anem a més, i enguany triomfarem les dos capitanies, tant Mosqueters com Almoràvits, perquè ho hem treballat molt».