«L'objectiu és que Oliva puge esglaons i estar en primera divisió»

L'ambaixador moro, Paco Cardona Germán, «el manyano», de 52 anys i empresari, presidix l'Associació d'Empresaris del Polígon del Brosquil i forma part de la directiva de FAES. Des de 1997 està en la festa en Almoràvits. És un «home de filà», treballador incansable. Ha sigut president en 2002, tresorer, lotero, vocal i cubilero.

El seu cunyat va ser capità, li va oferir el càrric «i vaig dir que sí de seguida». Desfilarà al costat del seu fill, Marc Cardona «el manyanet». «L'objectiu és que a Oliva puge dos o tres esglaons més la festa i estar en primera divisió».

També complix un somni «aquesta és una festa que t'abraça i no et deixa durant tota la vida», assevera l'ambaixador mentre agraïx el supor rebut per part de la filà i de la seua dona.