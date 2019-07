La Filà Mosqueters, capitana cristiana del 2019 , té com ambaixador a Iván Chamorro López, de 31 anys i des de fa 20 anys component de la seua filà. Ha sigut primer tro i ha estat en la Junta de Moros i Cristians. Durant 4 anys ha sigut màxim responsable de la pólvora de la filà. Exercix com a mantenidor del Camp de Golf Oliva Nova i és component de la banda de la Germanor del Ecce Homo.

Fa quasi tres anys que el capità li va demanar que fóra el seu ambaixador. «Pensava que era de broma, però al final va anar de debò». Li encanta desfilar, li agrada la pólvora i tots els actes. Desfilarà al costat de la seua favorita, Lorena Gregori. En 2002 va ser ambaixador el seu tio, Juanjo, i des d'aquell moment el seu somni era tindre el càrrec,que complix enguany «amb un capità que per a mi és la meua família»