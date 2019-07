«No sols les capitanies, sinó totes les filades hem de treballar per la festa»

Miquel Lleches Colomar, de 56 anys i funcionari de l'Ajuntament d'Oliva, dirigix l'Oficina de Promoció Lingüística. És el cinqué capità per la Filà Almoràvits, en la qual va entrar l'any 1997. En 2002-2003 va exercir de secretari de la Junta de Moros i Cristians amb les presidències de Paco Pérez i Carlos Canet i va continuar amb Pacole Barber.

En la filà ha exercit de president en funcions i quasi tots els càrrecs. Desfilarà al costat de la seua dona, Ana Cardona, com a favorita, amb l'ajuda de les seues filles, Ana i Ángela. «La festa ha arribat a una fita important i tots hem d'espentar per a treballar i fer unes capitanies que almenys mantinguen el nivell, perquè Oliva està en una molt bona situació», va assegurar. Es definix com «aprenent de música i de fester». És membre de la Associació Artístic Musical d'Oliva.

Considera que «no sols les capitanies sinó totes les filades hem de treballar conjuntament per la nostra festa. Estem en una bona situació i al menys hem de seguir així. Els festers treballem i posem diners, i els 6 euros de la cadira s'invertixen en la festa, en Oliva, per a que siguem una ciutat important». Li ha disenyat el tratge a ell i a l'ambaixador, el modisto alacantí Paco Galipienso.