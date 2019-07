Salelles II de Oliva jugará con la selección el Europeo sub-17 en Portugal

El pilotari de Oliva perteneciente al CPV Bellreguard, Carlos Salelles Sorolla, Salelles II, es el único de la comarca que ha sido seleccionado por la Federació de Pilota Valenciana para participar en el Campeonato de Europa sub-15, sub-17 y sub-19, tanto femenino como masculino, que se disputará en Portugal del 22 al 26 de julio.

Salelles II, pese a ser un especialista en el juego del raspall, forma parte de la selección de la Comunitat Valenciana de la categoría sub-17 que jugará en la disciplina de One Wall.

El resto olivense está incluido en el Programa de Tecnificació de Pilota Valenciana que lleva a cabo la Federació impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso.

Todos los seleccionados para competir en Portugal, 15 chicos y 9 chicas, estuvieron presentes en la presentación de los equipajes que van a lucir en el Europeo en un acto que se llevo a cabo el miércoles en València.

El juego de One Wall se disputa contra un frontón de una sola pared de una altura de 4,90 metros y una anchura de 6,10 m. La pista de juego es de 10,60 m. de larga por 6,10m. de ancha. Hay una línea de pasa para el saque situada a 4,90 m. del frontis. Los equipos son de dos jugadores. A lo largo del partido puede haber un cambio por equipo. El jugador sustituído no puede regresar a la cancha. Se juega a mano desnuda o con una protección no impulsora. Hay guantes homologados por la CIJB. Las protecciones serán revisadas por los jueces antes del comienzo de la confrontación. Los partidos de competición se juegan a dos mangas de 21 puntos y en caso de empate otra manga de 11 puntos. Tras el saque el jugador restará la primera pelota después del primer bote. El equipo sólo puntúa cuando ha recuperado el saque. No hay línea de falta en el frontis. Hace juego toda la pared. Se juega con una pelota de goma parecida a la "vaqueta".