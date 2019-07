Així con les bales...

d irectes al cor, els mots lírics de Josep Piera agiten l'ànim i alegren la vida. Emociona veure'ls tots plegats, resseguir la trajectòria vital del poeta i escriptor benioper des dels primers reeixits poemes en castellà, necessaris per entendre el canvi de paradigma lingüístic. Mudança de l'eina, que no de sentiment.

Relligats en un sòlid volum d'acurada edició, el llibre comprèn la creació poètica de quaranta-set anys (1971-2018), una llarga i pròdiga trajectòria lírica amb la inclusió dels poemaris castellans, no compresos a la compilació Dictats d'amor, de l'any 1991. La publicació permet l'accés a textos fins ara introbables, excepte als fons bibliotecaris, que descobriran una obra desconeguda per molts lectors actuals.

Llegim el poeta agosarat, provocador, diferent, que viu a pleret una època i un temps. Hora de Brutícia, El somriure de l'herba o Mel-o-drama, tan arrelats a la vida, a l'hedonisme, a la terra, versos definidors d'una època i d'una experiència essencial. També hi conviu el poeta reflexiu, filòsof, raonador: «Ens creiem tornar d'Ítaca i ni sabem on és» „Maremar. Una visió còsmica i singular que Piera bolca en els seus mots per a construir un univers personal travessat de 'bigues mestres', com Maria Josep Escrivà el defineix certerament al pròleg.

Una arquitectura vertebradora de la creació poètica pierana on cada element juga un paper determinat o proporciona un matís específic. Hi trobem temes tractats des d'òptiques diverses on l'autor expressa el to líric des d'un calidoscopi personal, un món peculiar ordenat segons el pensament i la voluntat ferma de transmetre el seu missatge. Alguns motius poètics esdevenen cristal·lins als versos de Piera: el jo poètic i l'assumpció del territori recreat; la sensualitat que desprèn el paisatge, visitat i escrit quasi entomològicament; l'amor experimentat i somniat, reviscut gloriosament, influït pel toc genial de l'eros de l'escriptura, subtilment expressat; el pas immisericorde del temps i les engrunes que, a poc a poc, el discórrer quotidià se'n du i retorna a la pols inicial. La Drova, l'espai intimista i sensual, cau assolellat i ensems ombrívol d'arbres munífics, ha servit d'indret acollidor de l'escriptura pierana i espai inspirador de versos i textos.

Posseïdor d'una bella i entenedora expressió, la influència de l'entorn manté una presència contínua des dels primers versos: «acequias de alabastro y fuentes como trinos» (1970) que ja denotaven l'influx terrer, tan important en la seua escriptura: «Aquella vella vall feta de somnis,/ amagatalls d'amor i de paraules». Una compilació necessària, essencial, que destil·la mots bells, sonors i pròxims. «No són veus celestials, que de lluny/ endins ens parlen. Són veus estimades./ Veus de dins, veus distants, veus que diuen/ un camí». Piera dixit.