«Al Pirata Rock vam viure un dels concerts més intensos de la gira»

? El grup ZOO se'n va anar al Japó després de triomfar a casa, al Festival Pirata Rock, malgrat que el concert era a les 4 del matí. Segons Toni Sánchez, «ens va quedar la sensació de que era un dels concerts més esperats d'un festival que tenia un cartell impressionant. Veníem de molts dies de concerts seguits, i vore a la gent així ens va encendre. Sincerament, ha sigut un dels concerts més intensos que hem viscut».

Els músics i cantants de la banda gandiana no paren de rodar. Els queden encara uns 20 concerts per acabar la gira i esta etapa del grup, que serà l'1 de novembre a la ciutat de Barcelona. A partir d'eixe dia agafaran unes vacances per afrontar un nou procés creatiu. Hi haurà 4 dates per al comiat: Compostel·la, Madrid, la plaça de bous de València i Barcelona. Les dos últimes ja tenen les entrades esgotades. Tindran convidats especials per a aquests concerts, de la gent que els ha ajudat durant estos anys.