Gandia estén a tota la Safor les visites escolars als refugis de la guerra civil

L'Ajuntament de Gandia eixamplarà al col·legis de tota la comarca de la Safor la possibilitat de visitar els refugis de la Guerra Civil que han sigut rehabilitats en els últims anys. Això serà possible gràcies a la subvenció de 9.400 euros que, com va publicar este diari, ha rebut el consistori per a la promoció d'estos espais, que pretenen mantenir viva la Memòria Històrica. Per tal de això siga possible, des de l'ajuntament es pagarà a guies formats amb anterioritat sobre aquests llocs que seran els encarregats d'informar i explicar els motius i secrets que guarden aquests «espais d'història viva», com apunten des del propi govern local a través d'un comunicat.

L'Ajuntament aprofitarà la programació que ja s'havia preparat anteriorment per a les visites que realitzen als centres de Gandia amb la finalitat de convidar a altres col·legis de la comarca per a que puguen adreçar-se a la capital comarca i conéixer de primera mà la història dels refugis.

La regidora de Més Gandia, Alícia Izquierdo, al respecte ha assenyalat que «com les unitats didàctiques ja estan fetes, ara podem anar més enllà i obrir-ho, son tan sols per a Gandia, sinó per a tots els centres educatius de la comarca de la Safor». Per la seua banda, el concejal delegat de Memòria Històrica, Nahuel González, ha apuntat que l'aposta per la unió democràtica és tan ferma que, com podem veure, la subvenció no és, solament, de l'Ajuntament de Gandia, sinó que la Conselleria i el Govern del Botànic estan implicant-se per poder donar visibilitat, que ja feia falta per tancar eixes ferides que encara estan obertes».

El projecte «La veu dels refugis» va començar l'any passat on van ambientar els espais del Prado i de darrere l'Ajuntament per tal de poder d'utilitzar-los com a material didàctic per a les escoles locals. La finalitat era complementar la part teòrica amb el paper actiu dels xiquets i xiquetes que assistisquen a aquestes excursions.