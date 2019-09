EL FÚTBOL COMO POLÍTICA

día a día en los bares de España gana fuerza la idea de que si se llega a un pacto entre las facciones de la izquierda implosiva será porque ha vuelto la Liga. Desde esa hipótesis más que razonable, de no cerrarse pronto un acuerdo de gobierno, el escéptico interés que aún muestran los ciudadanos hacia la política como instrumento representativo, se desplazaría íntegramente en dirección al fútbol.

El riesgo de que el fútbol acabe devorando a la política es muy real, porque esas dos actividades lúdicas, después de todo, se parecen bastante. Para empezar el lenguaje y la psicología de los políticos no se diferencian en nada de los de Sergio Ramos. Si el defensa central del Real Madrid explicaba meditabundo que «caer por 3 a 1 te deja un sabor agridulce», en la última noche electoral, tras perder 71 diputados, Pablo Casado se apresuró a destacar «las cosas positivas» de la derrota.

En un plano aún más filosófico, si Rajoy recordaba con ímpetu que «las decisiones se toman en el momento de tomarse» el gran Boskov produjo otra tautología más fina: «Fútbol es fútbol». Políticos y futbolistas repiten en los momentos decisivos que «saldremos a ganar» pero como, en la política y el fútbol, alguien acaba palmando, la frase comodín empleada en ambas profesiones cuando las cosas se tuercen es siempre la misma: «Vamos a seguir trabajando». Hasta los lapsus tienen un mismo aire de familia. Si Irene Montero inventó la bella expresión «fuerzos y cuerpas de Seguridad del Estado», Sarabia, extremo del Sevilla, la superó al decir que su equipo ganaría «conmigo o sinmigo». La vigencia de ese código semántico compartido la confirmaba hace un par de semanas Pablo Echenique al señalar la imposibilidad de «negociar en el pitido final».

En radios y televisiones las sesudas tertulias políticas capitulan ante la retransmisión de un partido, aunque sea amistoso o contra San Marino, y ver vacío el hemiciclo del Congreso por razones estrictamente futbolísticas es habitual. Otra característica común de clubes de fútbol y partidos políticos es que, unos y otros, hacen esfuerzos titánicos por aumentar sus deudas, muestran una extraña inclinación por los fichajes absurdos y cuentan con hinchadas acostumbradas a la angustia. Finalmente, en el terreno internacional, la aspiración de la política y el fútbol es llevar a lo más alto el nombre de España.

Estas coincidencias de fondo son lo bastante evidentes como para pensar que si hay pacto de gobierno, no será porque lo quieran los votantes, los sindicatos y hasta la oposición, harta de calentar en la banda, sino porque la Liga de Fútbol es una seria amenaza para la política, por razones que, aparte de lo dicho, saltan a la vista: pese a sus defectos, el futbol dispone de un proyecto de futuro real y un calendario de actuación estable, y sus cracks rara vez defraudan, al contrario que los de la clase política, que apenas sudan la camiseta y exhiben un sobrepeso irreversible. El futbol asume al pie de la letra y mucho mejor que los partidos la idea de la política que tenía Felipe González, según la cual hay que «hacerse cargo del estado de ánimo de la gente», por no hablar de la difusión de valores ilusionantes que la política ya ni se plantea y que Lionel Messi sintetizó sabiamente: «no hay que tener miedo a fallar sino tener miedo a no intentarlo». Frase a la que los negociadores del PSOE y Podemos no le encuentran sentido y que han enviado a MIT de Massachusetts para que sea analizada por Chomsky.

Pero como la racionalidad nunca ha sido prioritaria en la lógica política, tan fascinada por los autogoles (con tal de marcar se hace lo que sea) no es descartable que las elecciones se repitan. Algo sin mucho interés a estas alturas, cuando ya ha empezado la Liga, dispuesta a tomar el relevo de la vieja y la aún más decrépita nueva política que, como ha demostrado Rivera, también se juega con los pies.

Si finalmente el futbol acaba desplazando a la política en el interés de las masas nadie echará de menos a los maniacos de las elecciones perpetuas y los gobiernos interinos, tan seductores como un encuentro de regional preferente. ¿Pero entonces quién salvará la unidad de España?, podrían preguntarse esos políticos con vocación de árbitros arbitrarios. Pueden estar tranquilos: después de todo a España la vertebra la Primera División.