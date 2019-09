Juli Capilla guanya dos premis de narrativa breu

L'escriptor i editor saforenc, Juli Capilla, ha estat guardonat aquest cap de setmana passat amb dos premis de literatura breu. A Picassent, divendres, amb el Premi Cristòfor Aguado de narrativa, pel conte «La víctima». I dissabte a Organyà, pel conte «Pare, vens a per mi?».

«La víctima» és un conte narrat en primera persona, a la manera d'un monòleg interior, en què el narrador es posa en la pell d'un ex terrorista d'ETA arrepentit que mira d'espiar la seua culpa a través d'un encontre amb una de les seues victimes. Un encontre que durà alguna sorpresa per a la mateixa victima, i potser també als lectors.

Quant al conte guardonat a Organyà, l'emblemàtica localitat catalana que atresora les famoses homilies, la mostra més antiga de la llengua, està contat en tercera persona però hi ha una identificació molt pròxima entre narrador i autor real, a partir de la història d'un pare separat que no sap ben bé com tractar els fills.

«Pare, vens a per mi?» està tractat en clau d'humor i testimonia la relació actual entre pares i fills, a més de plantejar jocs metaliteraris i paranys irònics que fan prosperar de manera dinàmica i en clau sarcàstica el desenvulopament de l'acció envers un final corprenedor.

Amb aquests dos guardons, Capilla es consolida com una de les veues més fer-mes de narrativa curta, amb una dotzena ja de premis en aquesta modalitat literària.