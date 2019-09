La Festa Estellés de Gandia celebra el seu desé aniversari el 13 de setembre

El Mirador del Serpis, en el centre de Gandia, acollirà la desena edició de la Festa Estellés, el recital poètic i musical popular que ret homenatge al poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés (1924-1993), una de les figures literàries valencianes més destacades del darrer segle. Serà el pròxim divendres, 13 de setembre, a partir de les 20 hores. L'acte està organitzat per Saforíssims, Societat Literària, amb la col·laboració de Compromís per Gandia i el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia.

A més, comptarà amb l'actuació musical del trio format per Enrique Vercher, al piano, Vicent Bruixola, al baix, i Àurea Vercher, qui cantarà i posarà veu a diversos poemes de «l'homenot de Burjassot». Coordina l'acte la poeta Maria Rosa Sabater, qui ha animat la ciutadania a participar-hi llegint algun poema d'Estellés. Com sempre, per tal d'evitar repeticions, cal triar prèviament un parell de poemes d'Estellés, dur-los fotocopiats i enviar el títol per correu electrònic a l'adreça «saforissims@saforissims.org».

Cal recordar que són nombroses les poblacions valencianes i del territori lingüístic que celebren des de fa 10 anys la Festa Estellés, la qual pretén ser un homenatge al poeta de Burjassot i un acte de reivindicació de la cultura pròpia. La festa vé a coincidir amb l'efemèride del seu naixement (4 de setembre) i s'inspira en el «Burns Supper», una celebració escocesa que es fa cada 25 de gener per tal de commemorar el naixement del poeta en llengua escocesa Robert Burns (1759-1796), i que consisteix en un gran àpat popular. Va ser precisament la manera com els escocesos celebraven el naixement del seu poeta el que animà l'escriptor Josep Lozano a convocar les primeres festes Estellés, en 2010. Aquell any, tres o quatre localitats (entre elles Gandia) secundaren la iniciativa. A hores d'ara en són unes 70.

L'escriptor i professor Ferran Suay va ser el convidat especial a l'estrena de la Festa Estellés Gandia. L'any següent ens va acompanyar una emocionada Carmina Estellés, filla de l'homenatjat. Cal recordar que sa mare Isabel Lorente Riba (1926-2006) va nàixer a Gandia. Enguany, per tant, la celebració és doble, ja que se celebra els 10 anys d'història de la Festa Estellés Gandia, tot just quan es commemora el 95é aniversari del naixement de Vicent Andrés Estellés. Per a esta ocasió Gandia comptarà amb la presència confirmada de la secretària autonòmica de Cultura i Esports, Raquel Tamarit.

En els seus orígens l'acte l'organitzava Compromís per Gandia (coordinat per Raül Navarro i Jordi Puig), però després la coalició va passar el testimoni a Saforíssims Societat Literària, amb la poeta Maria Josep Escrivà al capdavant. Des d'aleshores han estat molts els rapsodes saforencs que han posat veu als versos estellesians, així com la ciutadania en general, de totes les edats.

Músics i cantautors com Andreu Valor, Salvador Bolufer, Enric Murillo, Cristina Martí, Eva Dénia, Amadeu Vidal, M. Àngels Faus, Llevant Ensemble, Carles Pastor, Vicent i Carles Roig, Capa de Plàstic o Sergi Contrí han actuat estos anys en diferents escenaris, sempre amb vocació de dur la cultura i la mirada estellesiana al carrer.