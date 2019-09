Gandia anuncia una altra funció de «We love Queen» en la Fira i Festes

El Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia ha confirmat que, davant l'elevada demanda d'entrades per a l'espectacle «We love Queen», dirigit per la companyia Yllana i programat al Teatre Serrano en la Fira i Festes, s'ha arribat a un acord amb la companyia per a oferir una segona representació el mateix dissabte, 28 de setembre, a les 19.30 hores, que s'afegeix a la ja programada de les 22.30 hores. Les entrades per a esta segona funció extraordinaria estan ja a la venda a través dels canals habituals, en la Casa de la Cultura i en el portal d'internet «instanticket.es».

L'espectacle musical «We love Queen» es un tribut a la mítica banda anglesa liderada per Freddie Mercury i s'espera que siga tot un èxit a Gandia.