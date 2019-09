Tavernes busca un lugar para trasladar a los alumnos del Jaume durante las obras

Para muchos, la gran pregunta respecto al listado de centros que ya tienen autorización para llevar a cabo los trámites necesarios para la construcción o rehabilitación de los centros educativos es ¿dónde está el instituto Jaume II «el Just» de Tavernes de la Valldigna? Ciertamente es uno de los grandes ausentes, pero está en proceso. Actualmente, como informó la concejala de Educación, Anna Bellver, a este periódico, la redacción de la memoria valorada se encuentra finalizada a falta de un trámite. Resta por cumplimentar el anexo en el que se debe debe indicar dónde se trasladarán los casi 800 alumnos del centro durante las obras que se llevarán a cabo para la construcción del nuevo centro.

Bellver explica que la parcela que se había pensado en principio, la que acoge los conciertos del Festivern, está muy próxima al río Vaca y no contaría con el permiso de la CHJ a no ser que las aulas se levantaran a 40 centímetros del suelo. Así que se está buscando una solución con algún particular. De hecho, ya se han iniciado las negociaciones. «Una vez lo tengamos cerrado, podremos acabar la memoria y enviarla a la Conselleria, que la quiere toda completa», indicaba Bellver.

A parte de este proyecto Tavernes no solicitó adherirse al Edificant hasta junio de este año, por lo que está en la fase inicial para la mejora de los colegios Alfàndech (rehabilitación y adecuación de los baños), Sant Miquel (construir nuevo comedor) y Magraner, con nuevo comedor y reparar la pista deportiva.

También llama la atención la escasa aportación para el colegio José Pedrós. Piles reivindica desde hace muchos años la construcción de un nuevo colegio, tiene los terrenos pero, de momento, el proyecto no aparece. Este centro solo cuenta con una asignación de algo menos de 200.000 euros para realizar trabajos de adecuación de espacios y mejoras varias, que no servirán, en todo caso, para cubrir al cien por cien las necesidades que reclaman desde la comunidad educativa.