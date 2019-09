El Angels Vision cae ante el Calp pero sigue vivo en la Lliga Valenciana

El Angels Vision ha debutado con derrota en la Lliga Valenciana, tras caer derrotado por 56-62 ante el CB Ifach Cap en el partido disputado el pasado sábado en el Pabellón Municipal de Gandia.

Según explicaba ayer a este periódico el entrenador gandiense, Víctor Rubio, «fue un encuentro típico de pretemporada y más aún tras cinco entrenamientos únicamente que habíamos realizado. Estuvimos deslavazados en ataque, tuvimos algún flash de buen juego y momentos de desconexión».

Rubio confiesa que «estoy contento a nivel defensivo en líneas generales, aunque faltan ciertos ajustes, contra un equipo que metió 62 puntos porque estuvo bastante acertado en el tiro exterior».

El mayor problema, añade el técnico, «lo tuvimos en ataque porque nos costó muchísimo jugar equilibrados, no encontramos ningún referente que nos diera equilibrio y vivimos a ráfagas del tiro exterior. Tuvimos problemas para anotar». En el choque ante el CB Calp solo jugaron nueve de los once jugadores del primer equipo, (Miller fue baja por una sobrecarga y Nedas por motivos personales), el entrenador hizo rotaciones con todos los disponibles, y, además, al inicio de la segunda parte se lesionó Unai por un golpe en el cuadriceps y ya no pudo actuar más.

El Angels Vision tiene desde ayer otra semana entera para preparar el partido del sábado 14 ante el Power Electronics Paterna, también a las 19.30 horas en el Pabellón Municipal. Como el «average» es de solo 6 puntos en contra, Units pel Bàsquet tiene aún dos partidos para meterse en semifinales. En el otro choque del grupo B en esta 1ª fase de la Lliga Valenciana, el Guillem Group Alginet venció por 116-89 al Paterna, y en el grupo A el Refitel Llíria ganó al CB Aldaia por 75-62 y el Tau Castelló B-Soniabath Godella se jugaba ayer.