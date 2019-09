Alfauir acollirà un recital pels 20 anys del Premi Iturbi

Alfauir acollirà un dels recitals programats per celebrar els 20 anys del concurs internacional de piano Premi Iturbi. L'alcalde, Marc García, ha assenyalat aquest esdeveniment com una mostra més de l'aposta d'Alfauir per la cultura i convida als veïns i veïnes del municipi i de la Safor a aquest acte cultural. El recital en Alfauir estarà protagonitzat per Mariana Gurkova este dissabte, 14 de setembre, a les 19.30 hores al Auditori Municipal amb entrada gratuïta.

El Premi Internacional de Piano de València, Premi Iturbi, celebrarà enguany al llarg de tres setmanes al mes de setembre una sèrie d'actes, recitals i concerts per celebrar el camí recorregut al llarg les seues 20 edicions.

El Premi Iturbi, que va nàixer en 1981, ha estat un premi internacional que, al llarg del temps, i amb la participació de nombrosos pianistes vinguts d'arreu del món, s'ha anat consolidant com un referent de l'escena musical. Igualment, molts dels joves pianistes que han configurat la seua història són hui dia artistes de prestigi reconegut.

És per això que, des de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València es creu necessari fer balanç dels èxits i encerts d'aquesta competició, i analitzar també en quins aspectes el premi pot aportar noves perspectives.

En eixe sentit, el fins ara diputat de Cultura, Xavier Rius, ha reiterat en diverses ocasions com aspecte clau «l'estudi de la figura dels Iturbis, la d'Amparo i José, uns valencians universals que sovint han estat oblidats de la nostra memòria col·lectiva».

Per tot això i durant el mes de setembre, les comarques valencianes podran gaudir de recitals de pianistes com Elza Kolodin, primera guanyadora del premi, o el valencià Josu de Solaun, únic espanyol en guanyar aquest guardó. Pianistes que dedicaran algunes de les seues hores a València per entrar en contacte amb joves pianistes dels conservatoris valencians. També hi haurà un concert de dos dels guardonats del Premi Iturbi junt a l'Orquestra de València.

El Servei de Cultura de la Diputació treballa en un programa farcit de jornades d'estudi al voltant de la figura d'Amparo i José Iturbi, de reflexió sobre aquesta competició i de mostra d'aspectes de la vida d'aquests dos valencians.