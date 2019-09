elecciones líquidas

Hace casi cuarenta años el gran escritor gallego y Premio Cervantes Gonzalo Torrente Ballester escribía que «lo menos a que puede aspirarse, al menos desde mi punto de vista, es a saber en qué mundo se vive». Desde entonces el mundo ha cambiado radicalmente, y la aspiración de conocer la naturaleza de ciertas facetas de la realidad parece inversamente proporcional a los avances científicos y tecnológicos alcanzados. Cuando reparamos, por ejemplo, en las nuevas relaciones que la política ha establecido con los ciudadanos, o, simplemente, en la política como herramienta representativa vemos claramente la dimensión de nuestras limitaciones.

La más que probable repetición de elecciones generales, que seguramente no cambiarían mucho el actual panorama representativo y que rechazan mayoritariamente los votantes, demuestra que la brecha abierta entre la política y la calle es más profunda que nunca. La cuota de responsabilidad de los partidos que deberían haber concertado un gobierno es evidente, pero no explica la situación de fondo ni los riesgos (tan elevados como aparentemente absurdos) que parecen dispuestos a correr el PSOE y Podemos en nombre de la izquierda, a pesar de los votantes de izquierda. Si no creemos en los cuentos de hadas de los antagonismos personales entre los líderes de esos dos partidos como causa principal del marasmo político español, o que su incompetencia para negociar, como la de sus organizaciones, es la más alta en la historia de la democracia, debemos buscar otras respuestas.

Una de esas respuestas quizás tenga que ver con la conocida idea de «modernidad líquida» de Zygmunt Bauman, que apunta a la crisis de los estados nacionales frente al poder creciente de entidades supranacionales o fuerzas a las que nadie ha votado. Así, como decía Umberto Eco, resumiendo las tesis del sociólogo polaco, «desaparece una entidad que garantizaba a los individuos la posibilidad de resolver de una forma homogénea los distintos problemas de nuestro tiempo». La crisis del Estado ha provocado la de las ideologías y la de los partidos, y ha acabado con «toda posible apelación a una comunidad de valores que permitía al individuo sentirse parte de algo que interpretaba sus necesidades». Desaparecida «la fe en una salvación que provenga de las alturas del Estado o de la revolución» surgen los movimientos de indignación «que saben lo que no quieren pero no saben lo que quieren».

Si todo esto es hoy tan verosímil como parece, demuestra, en primer lugar, que la formación de un gobierno nacional no depende ya tanto de la opinión de los votantes o de los partidos llamados a pactar como de otros factores más influyentes y decisivos que la simple voluntad ciudadana, mucho menos soberana de lo que se nos vende y reducida cuando es necesario a un simple instrumento de las estrategias políticas. Por eso, aunque las previsiones señalen que ante una nueva convocatoria electoral, dos millones de ciudadanos se quedarán en casa, ese desastre democrático no se contempla dramáticamente, como tampoco importa el pesimismo que ante la política manifiesta un altísimo porcentaje de españoles. El viejo «mandato de las urnas» ya no obliga a nada, permite maniobras hasta ahora inéditas, y el votante, teóricamente más informado que nunca, se ve obligado a ejercer el papel de detective para defender sus deshilachados derechos mientras intenta entender, casi siempre sin éxito, en qué mundo vive.

Más allá de la torpeza política del líder de Podemos, al neosocialismo cortoplacista de Pedro Sánchez le costará explicar la volatilidad (o liquidez) de sus propuestas y por qué, como se ha señalado ampliamente, las de julio no valen para septiembre y la experiencia de los pactos autonómicos tampoco es trasladable al gobierno de España, más aún cuando de los 28 países de la UE 18 cuentan con gobiernos de coalición. Pero lo que más le costará explicar es por qué tenemos que ir a votar otra vez si los resultados de noviembre, en el mejor de los casos, no serán muy distintos a los de abril y sus potenciales socios de gobierno seguirán siendo los mismos, (Podemos o Cs), y en el peor dejarán a la izquierda española para el arrastre. De momento ya se ha arrasado con la idea que hasta el pasado mes de abril se tenía de la izquierda y de sus alianzas naturales.

Quienes acudan a en noviembre a las urnas lo harán sin saber en qué mundo viven. Otros ya habrán tirado la toalla, y quizás al ciudadano detective, aún consciente de sus derechos, no le espere un futuro mejor.