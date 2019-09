TIEMPO DE CHAMANES

Durante la Exposición Universal de París de 1867, Napoleón III le preguntó a Luis I de Baviera: «¿Vuestra majestad me permite presentarle a mis ministros?». A lo que el octogenario exrey contestó: «No, eso me aburre». Quizás por formar parte a estas alturas, más que del cuerpo electoral, de la chusma, los millones de españoles llamados a las urnas por cuarto año consecutivo no gozan hoy de privilegios ni remotamente parecidos para expresar su fastidio. Sin duda otras elecciones, como la política (lo dice hasta el CIS) les aburren y preferirían no volver a pasar por un trámite que solo servirá para demostrar las insuficiencias tragicómicas de la política nacional, pero, ¿qué pueden hacer?

A día de hoy el porcentaje de abstencionistas potenciales es estratosférico (el 50%, según Michavila), pero caerá progresivamente en las próximas semanas a niveles si no tolerables, presentables según las nuevas convenciones participativas impuestas desde arriba, que no contemplan ya la desafección política o el descontento general como señales de alarma, mientras el personal acuda a las urnas.

Lo cierto es que, a pesar de las refinadas herramientas tecnológicas a nuestro alcance y de las posibilidades de participación que han abierto, se nos consulta poco, y casi nunca cuando sería necesario. Seguimos votando y estando representados como en tiempos analógicos (como en los remotos tiempos de la Transición) aunque los centros de poder lleven décadas recabando y procesando información sobre el comportamiento de la población, investigando a qué estímulos o mensajes responde, en qué coyunturas y cómo controlarla. Naturalmente, la primera decisión de Pedro Sánchez, como ocurre en todos los partidos, fue agenciarse un gurú, un experto profundamente desideologizado que antes había prestado sus servicios en el PP de García Albiol y es autor de un video xenófobo de propaganda, Limpiando Badalona. Aunque sofisticados, los cálculos y tejemanejes de esos chamanes son todavía imperfectos, pero se tiende a eso, se actúa ya descaradamente en términos de democracia tecnocrática y las estrategias de los partidos y los grupos de presión se basan en los mismos criterios de laboratorio. El lanzamiento de Cs a escala nacional no fue otra cosa, como el timo regeneracionista, antes de que acabara apoyando a Vox.

El viejo mercado electoral se ha transformado en algo nuevo: un monopolio de los centros de poder donde se juega una partida a la que no estamos invitados. En ese escenario privilegiado, los márgenes reales de decisión de la gente son cada vez más estrechos y, sobre todo, de muy lenta aplicación. Se podrá decir que, en mayor o menor grado, eso ha ocurrido siempre, pero la novedad, hoy, es el vertiginoso ritmo al que se suceden los cambios en la política nacional sin que, fuera de ella, pase absolutamente nada. Tenía razón Eduardo Madina cuando decía ayer que el sistema lo sostienen las autonomías y los gobiernos locales y que el marasmo político actual beneficia a los partidos ultras. Esto, que es evidente, no lo perciben de igual manera quienes nos señalan de nuevo el camino a las urnas como si no hubiésemos hecho los deberes.

Si, como dijo Felipe González, la política es el arte de hacerse cargo del estado de ánimo de la gente, parece que estamos ya en otra pantalla. No tenemos ni idea de lo que aparecerá en ella, si es que aparece algo, porque nadie nos va a dar pistas en los próximos cuarenta días, y quizá tampoco después. Pero esto también lo han previsto los chamanes de la demoscopia y la colonoscopia electoral.