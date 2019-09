11 de setembre, Catalunya-Xile-Gandia

F a quatre anys, quan vam pensar com seria el nou espai de la memòria democràtica a Gandia tenia clar que aquesta frase del president Allende: «La història és nostra, la fan els pobles», que tant ens havia marcat en la nostra adolescència, havia d'estar escrita. Perquè és una frase internacionalista i que porta pegat un drama, l'assassinat del president xilé pels feixistes de l'exèrcit. Però no només comporta això. Alhora parla de la impotència de veure com un model de justícia social s'enfonsava de nou, sota el poder econòmic, militar i religiós, i també perquè comporta la frustració de veure la possibilitat d'un homo sapiens més humà, que quan vol ser, les armes l'aniquilen. La força de la violència s'imposava de nou a la força de la paraula.

Però també la frase, amb tot el que duu afegit, no deixa de ser positiva i té una força, com tot el discurs d'Allende, extraordinària. És la força eterna de la paraula davant de la força destructiva i dramàtica de la violència. La vam triar perquè a més de tot això, és universal, aplicable a tots els conflictes d'ara i de demà. No sé si els centenars d'alumnes que estan visitant l'espai hauran parat atenció a la frase i al petit homenatge cap al president Allende, confie en que a algú, com jo en aquells anys de jovent, li haja remogut alguna cosa. Perquè desgraciadament, la frase és també actual. I entre molts conflictes bèl·lics i gent poderosa impossant misèries arreu del món, aprop d'ací, l'estat espanyol té tancats injustament, i han forçat a l'exili, a un grup de polítics catalans que de forma coherent, valenta, democràtica i pacífica, estaven portant a terme un canvi polític elegit a les urnes, exigit durant anys per una societat a la que es deuen, de forma constant i també pacífica i exemplar. Un canvi polític sense reis ni princeses, sense privilegis, que era i és part del projecte polític i de l'ideari polític d'un bon grapat de partits democràtics, alguns amb més de 100 anys d'història i, sobretot, majoritaris al Parlament català. La història la estava fent un poble, el català, però, de nou, d'una altra forma, els poderosos l'han destrossada. Ara bé, el missatge d'Allende era clar, només podem i només devem seguir, insistir i lluitar pacíficament, per tal que siga el poble qui escriga la història i no els poderosos. Els qui volem un món més just, més humà, no tenim un altre camí. La història és nostra, la fan els pobles. Endavant Catalunya.