¿CUENTO O HISTORIA REAL?

hace unos días, en la sala de juegos de una asociación de jubilados de la comarca. Varias mesas ocupadas por gente jugando a las cartas, dominó? y una barra donde se puede pedir una consumición. En una de las mesas están jugando al dominó y a su alrededor varias personas observando el juego, callados, como corresponde. Entra Juan acompañado de dos amigos y se dirige a una de ellas donde está jugando un conocido, Ramón.

-Juan: Ramón , perdona que te interrumpa, ¿has pensado algo de lo que te dije el otro día?

-Ramón: sí, y no me preocupa en absoluto. En la actualidad estoy viviendo muy bien, con dinero suficiente para pasar, una casita que es mía, con la posibilidad de hacer algún viaje al año y sin calentarme la cabeza. No me voy a exponer a perder lo que tengo.

-Juan: ¿has pensado en tus hijos y nietos?

-Ramón: igual que yo me he resuelto la vida que se la resuelvan ellos.

A esto los acompañantes de la mesa añaden a coro «estamos completamente de acuerdo con Ramón».

Despacho decorado según las últimas líneas de la elegancia, gran ventanal detrás de una mesa sencilla pero perfecta para el marco donde se encuentra, sillas del mismo estilo, un Kandinski en una pared y un Miró en la otra colgados de manera magistral. Están charlando los dos alevines del Club Bilderberg. El 1 detrás de la mesa el 2 enfrente

-Alevín 1: Ha sido posible lo que se diseñó en un principio, no obstante te veo un poco serio, pero era normal que me eligieran a mí pues tú te empeñaste en la guerra secesionista dejando de lado otros intereses.

-Alevín 2: Pero tu llegaste donde estás manipulando y engañando a tu gente, de lo cual tendrás que dar cuenta en su momento

-Alevín 1: tienes poca experiencia, nosotros disponemos de un cuadro que puede manipular a las bases, contando además con la falta de memoria de los votantes. En un momento determinado se utiliza la misma estrategia y se consiguen los mismos resultados.

-Alevín 2: trabajemos que luego tengo muchas cosas, almuerzo, después partido de tenis, y fiesta por la noche.

-Alevín 1: como parece que se está avistando una crisis y ya sabemos las medidas que preconiza el club vamos a aventajarlos. Habrá que pensar en recortes tanto en Educación, Sanidad, Pensiones, y había pensado que existe otro cuerpo en el que podríamos reducir los gastos y luego privatizarlo me refiero al cuerpo de Bomberos.

-Alevín 2: pero con esto vamos a poner en peligro a la ciudadanía.

-Alevín 1: no, porque no se va a notar. Su trabajo suele ser de forma puntual y si solo es un problema pueden resolverlo. Si es una situación grave no se puede afrontar globalmente. Además como tenemos buenas relaciones con la Iglesia solo queda encargar una misa diaria y una novena a Santa Rita, pidiendo que no se hagan cargo de ello los monjes del Valle de los Caídos.

Ramón se encuentra en su casita de dos plantas (la que no quería perder), en la planta baja una sala con la mesa del comedor, chimenea, un sofá y una TV. Y al fondo a la izquierda una cocina. A la derecha un pequeño servicio y una escalera que sube a la segunda planta donde hay dos habitaciones y un baño completo.

Sentados en el sofá, Ramón con su mujer, viendo la televisión.

-Ramón: estamos viviendo bien, solo me preocupa que nuestro hijo está en el paro.

En ese momento se oye un ruido penetrante, como una descarga eléctrica que les hace saltar del sofá, continuándose con una serie de estruendos cada cual mas obtuso y ensordecedor. Era a finales de Septiembre y se había desencadenado una tormenta seca.

-Ramón: Huelo a humo.

Se acerca a la escalera y al llegar al primer rellano ve algunas volutas de humo que la van invadiendo.

-Ramón: fuego, hay que llamar a los bomberos, al 112?

Sale a la calle, pidiendo socorro pero los vecinos se encuentran en su casa esperando que no les toque a ellos, excepto Juan y otra persona que se acercan para intentar ayudar. Aunque el fuego suele ir hacia arriba, dado que la casa tenía vigas de madera, poco a poco van prendiendo.

-Juan: Ramón he llamado a los bomberos (privatizados) y han dicho que están ocupados en las casas del centro y como son pocos efectivos no pueden venir. Lo harán cuando puedan.

Al cabo de un tiempo llegaron los bomberos apagando los rescoldos que quedaban de la casa que Juan no quería perder.

Los personajes son ficticios, pero la historia puede ser real.