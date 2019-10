Respuesta a las fuerzas políticas de piles

Vistos los artículos publicados en este periódico, donde se alude a mi persona, me veo en la necesidad de aclarar los hechos y motivos de mi decisión de no entregar mi acta de concejal en el Ayuntamiento de Piles al partido por el cual me presenté como cabeza de lista.

Lo primero es que tengo la conciencia muy tranquila porque he obrado con consecuencia y como entiendo debe ser, ya que primero hay que ser persona y después político, y no voy a ser cómplice de los ánimos de venganza de nadie.

Nada más terminadas las elecciones de mayo ya se formó una coalición con múltiples reuniones entre el PP, PSOE y Compromís con el único objetivo de hacer caer al alcalde, David Morant, y sus concejales a las buenas o a las malas. Se inició una campaña de acoso y derribo, sobre todo en redes sociales. Prueba de ello es que un concejal del equipo de gobierno tuvo que dimitir. A continuación expongo un resumen de los argumentos comunicados en su carta de renuncia. «No comparto de ninguna manera en que se ha convertido la política de nuestro pueblo. Creo que no se están teniendo en cuenta los valores fundamentales en que habría que regirse toda política democrática... con el respeto a las personas y a su trabajo. Se presentan a través de las redes sociales comentarios sin contrastar las noticias y con el objetivo de caldear el ambiente y crispar a la gente contra aquellos que gobiernan. Son muchas las publicaciones donde se ven los continuos ataques e insultos que hemos podido recibir por las redes sociales. Comentarios que afectan nuestra vida personal y de nuestras familias. No soy partidario de esta dinámica destructiva».

Una vez terminada su intervención abandonó el pleno y, en su salida, el Sr. Toni Fernández, de Compromís, le ofreció la mano. Increíble la desfachatez.

Con estas premisas, ¿cómo les voy a entregar mi acta de concejal a Compromís, conociendo sus objetivos? No voy a ser cómplice de sus delirios. Los 3 partidos de la oposición se han unido y han participado de esa cacería, pero no estaría en lo cierto si no indicara que la trama ha sido encabezada y dirigida por la presidenta del PP, Compromís y, en menor medida, el PSOE. Al menos yo observaba eso en la Sra. Paula Frasquet. Esta cacería no acabaría hasta conseguir que el alcalde cayera. Se buscaría una forma de conseguirla, a no más tardar en el mes de noviembre. Una moción de censura y echarle a la calle es lo que se barajaba. Como comprenden, no voy a participar en ese juego sucio, y la única forma para que no lo consigan es que no entregue mi acta.

Se me exige desde Compromís que entregue mi acta como concejal. Pues les digo que no. Voy a ser concejal de Deportes sin cobrar nada del Ayuntamiento, excepto lo que corresponde a todos los concejales por asistencia a plenos y comisiones. Así que intereses económicos ninguno, sí intereses morales, de sentido común y de obrar con justicia.

El pasado miércoles hubo un pleno extraordinario para dar a conocer la renuncia de un concejal por los hechos indicados y mi pase a concejal No Adscrito. (Me han entregado un audio para quien lo quiera escuchar). Jamás se ha visto un pleno con continuas descalificaciones, ataques e insultos, tanto políticos como personales, del PSOE, PP y Compromís, con aplausos y abucheos sincronizados contra mi persona, incluso una vez en la calle fui insultado y amenazado por la presidenta del PP de Piles. Desde aquí le digo que si vuelvo a ser amenazado, yo o mi familia, presentaré la oportuna denuncia.

El insulto más suave que he recibido es el de tránsfuga. Bueno, pues encantado de fugarme de Compromís. Lo haría una y mil veces. Este Compromís no es el mismo de hace 6 meses. Así que sepan que pueden continuar llamándome tránsfuga. Su educación y cultura les avala. Y todo es por la inmensa rabia que tienen, dado que ahora ya no podrán llevar a cabo su plan de presentar en noviembre una moción de censura al alcalde y echarle a la calle.

Volviendo al día del pleno, allí estaban la secretaria comarcal de Compromís, Jacinta Rubio, y la directora de Comercio de la Generalitat, Rosana Seguí, que fueron testigos de los insultos que recibí, especialmente del actual número 1 de Compromís, Toni Fernández. Si ellas consideran que esta persona puede representar a Compromís y no le expulsan del partido será que comparten sus formas. Se puede estar en contra de una decisión, pero no llegar a ese tipo de descalificaciones.

También decirle al secretario de Organización de los Socialistas de la Safor-Valldigna, Agustí Bastos, que me parece muy bien que esté pendiente de mis votaciones en los plenos, pero le sugiero que revise los 3 acuerdos firmados por el PP, PSOE y Compromís por si se tratara de un pacto encubierto, contrario a la política entre PP y PSOE.

Recuerdo que el Sr. Toni Fernández, en fecha de las elecciones, solo llevaba un par de meses en el partido y piensa que todos los méritos, el trabajo y votos alcanzados son suyos. El único mérito que le doy es que en muy poco tiempo ha sabido radicalizar a todo el colectivo y ponerlo en contra de mi persona y conseguir sus ambiciones políticas, alejándose de las buenas prácticas y de las buena formas.

Ya que en Piles todos nos conocemos, estoy seguro de que sabrán reconocer y pondrán a cada uno en su sitio. Insisto, hay que ser primero persona, trabajar para el pueblo como he hecho en muchas ocasiones y dejar el odio y la crispación fuera de las instituciones, por el bien común.