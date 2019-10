Els 5 pilotaris saforencs que juguen la Copa opten a les semifinals

La sisena i definitiva jornada de la fase regular de la Copa Caixa Popular–Trofeu Diputació de València de Raspall ha començat este dilluns passat al trinquet de Xeraco on s'ha concretat la classificació per a semifinals de l'equip d'Ontinyent, amb Pablo i Tonet IV, que ha superat 25-5 al representatiu del Genovés, amb Montaner i Sanchis.

La victòria assegura a Pablo i Tonet IV un lloc en les semifinals. Falta saber si com a primers o segons del grup A. De moment encapçalen la classificació amb 9 punts. La plaça vacant se la jugaran l'equip d'Oliva de Vercher i Brisca (8 punts) i el de Villanueva de Castellón de Marrahí i Néstor (6 punts) en la partida que els enfrontarà el pròxim dissabte al trinquet de la Llosa de Ranes.

En el Grup B també n'hi ha una plaça de semifinals adjudicada, en este cas per a l'equip de Dénia amb Ian i Roberto. A l'altra opten els altres tres equips del grup, que igualen a 6 punts en la classificació. Les partides de la sisena jornada del grup B es jugaran hui dimecres a Castelló de Rugat on Ian i Roberto (Dénia) s'enfrontaran a Badenes i Seve (Xeraco) i el diumenge de matí a Xàbia on Moltó i Lorja (Barxeta) es mesuraran a Punxa i Canari (Sueca).

Això significa que els 5 professionals de la Safor que participen en el Copa segueixen vius i opten a les seminals de la competició.