Arranca a Gandia el IV l'RRRR! Festival d'Art i Reciclatge

Gandia acull el IV RRRR! Festival d'Art i Reciclatge, una iniciativa de LaCasaCalba en col·laboració amb l'Ajuntament de Gandia i que té com a objectiu la conscienciació, mitjançant l'art, de la problemàtica ambiental en relació a la generació i gestió de residus, des d'una perspectiva crítica, lúdica i participativa.

El festival s'inaugura al públic a les 19.30 hores de hui amb dues exposicions: «Primera exposició any 1994», de l'artista i escultor, Josep Basset, amb escultures fetes a partir de ferro de rebuig en els anys 90, i la instal·lació sonora «CasiObsessió», feta amb teclats Casio antics, de Martí Guillem, el qual, a més més, brindarà el seu espectacle de llum i so, «Dlight», a mode de mascletà emocional.

També formaran part del festival altres propostes reciclades en forma de tallers gratuïts. Així, el taller de «Natura Creativa», a càrrec de Marga Martínez, d'elaboració de composicions plàstiques amb fulles i branques recollides i assecades i «Unfla't», d'Alejandra Català i Manuel P. Bernat, que planteja la construcció d'una estructura inflable amb bosses de plàstic. Aquests tallers son el dissabte 19 i diumenge 20 d'octubre.

El dissabte 26 d'octubre es podran realitzar dos tallers més: «Circuit Bending Toys & Play», de Martí Guillem, de joguines manipulades amb dispositius electrònics i «Transformació Plàstica», de Plàstic Preciós La Safor, on es transformaran els residus plàstics generats al festival, triturant-los i donant vida a nous objectes quotidians. Eixe dissabte s'exhibirà la instal·lació plàstica «Unfla't».

Completaran el cartell del festival diferents propostes artístiques de música i teatre com «La POP, Petita Orquestra Peiotaire» amb «Els Garcia & Cia. La família s'amplia». L'actuació es dissabte 19 a les 19 hores.

El diumenge 20 a les 18 i a les 19.30, la companyia de Castella Lleó, Cal y Canto Teatro, oferirà l'espectacle «Lost dog», amb titelles i objectes per obtindre la visió d'un món vist a través dels ulls d'un gos abandonat. L'entrada per l'espectacle és de 5 euros.

El Festival compta amb la projecció d'un documental per a tots els públics: «Bicicletes vs cotxes», que presenta diversos activistes i pensadors que lluiten per ciutats més sostenibles per fer front a la greu crisi climàtica global. Serà divendres 25 d'octubre a les 19.30 amb entrada lliure. En acabar, tindrà lloc un col·loqui.

La producció pròpia del festival s'estrenarà dissabte 26 d'octubre amb El Triangulista i el seu espectacle «Plàstic-tic-tic-tic!». L'entrada és de 5 euros.

L'RRRR! Festival ofereix també els espectacles de música i teatre per als col·legis i instituts interessats en participar en la campanya escolar. A més, s'oferirà també el taller «Acoustic Laptots», de Martí Guillem i Francesc Burgos. Cal inscriure's en la web del Cefire de Gandia, centre on es realitza el taller les vesprades dels dies 21 i 22.

El festival compta amb el suport de la Generalitat, la Diputació, el Ministeri, Ecoembes i el Teatre del Raval. Les entrades es compren en www.rrrrfestival.org.