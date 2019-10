La Mancomunitat de la Safor organitza una nova edició de les «Nits Bordes»

La Mancomunitat de Municipis de la Safor organitza una nova edició de les «Nits Bordes» amb l'objectiu d'oferir a la joventut alternatives a l'oci consumista, gaudint de les instal·lacions municipals en períodes nocturns, fora de l'horari habitual i tradicional

En la programació hi ha una graella d'activitats diverses, com per exemple «scape room», jocs de rol, tècniques fotogràfiques, percussió o videojocs, sent estes realitzades els divendres i dissabtes de 22 a 2 hores, i obertes a joves d'entre 12 i 30 anys.

El circuit comença hui divendres 18 d'octubre a l'Espai Jove de l'Alqueria de la Comtessa amb una Gimcana Temàtica. A partir d'este dia, tots els divendres i dissabtes fins a desembre hi haurà una Nit Borda en cada municipi.