El Tavernes baja el pistón en la segunda parte y acaba empatando

Reparto de puntos en el municipal que hay que considerar justo viendo las prestaciones de ambos equipos durante el partido. Un Tavernes que en la primera mitad estuvo bien plantado en el campo, controlando la situación ante un rival que intentaba controlar los ataques locales. Lo logró en muchas fases, pero no pudo evitar el gol y alguna otra ocasión clara, como la que dispuso Salom en el minuto 13 que paró el portero visitante. En el 37 pudo el Tavernes sentenciar en un centro de Talens que un defensa visitante, al intentar despejar, desvió al palo.

En segunda mitad se vio al equipo visitante buscando el empate ante un Tavernes que no estuvo al mismo nivel, sobre todo en el aspecto ofensivo. Los visitantes dominaron en algunas fases, pero solo en la jugada del gol hicieron méritos para llevarse un punto.

En el tramo final del partido el Tavernes intentó marcar, pero le faltó crear jugadas de peligro. Solo un tiro de Aarón al lanzamiento de una falta obligó al portero visitante a esforzarse, y un centro de Adrián no llego a Palacín por poco. Aunque no perdió, el Tavernes no estuvo a la altura en la segunda parte y da un pasito atrás en su marcha, pero continúa imbatido cuando se llevan jugadas ocho jornadas.



Derrota del Rácing en casa

Por otra parte, el Rácing Rafelcofer perdió ayer en casa por cero goles a uno ante el Carcaixent con un gol en propia meta en el minuto 77. En este mismo grupo el Portuarios juega hoy domingo en el campo del Dénia.