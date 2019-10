per què es parla tant de diàleg i no hi ha diàleg?

s embla evident per a tots que no hi ha diàleg entre l'independentisme català i l'estat espanyol. També se'ns fa palés, cada dia més, que no es tracta d'un problema «local» o regional, dels catalans, sinó que hi ha molta més molla i substància.

Però sembla evident també, per a desgràcia col·lectiva, que no vivim bons temps per a la racionalitat, l'atemperament i l'empatia. Les identitats i les conviccions per damunt de tot. La consagració del jo patriòtic. Línies roges: moltes i per tot arreu. Construcció de discursos per ser aplaudits a costa de posar a parir el potencial enemic.

Per si tot això fora poc, els politòlegs prediuen, encara més, una polarització dels vots, un tancament de files: cadascú amb «els seus».

Per si encara tot això no fos suficient i després d'enormes esforços per dur avant una mobilització cívica i no violenta, entre policies i rebels encaputxats ens rebenten encara més, si cap, les vies dels enteniments i les vies pacífiques.

Què està passant? No ho entenem o no volem entendre-ho?

No fa massa temps hi va haver un 15M. L'any 2011. Una mobilització ciutadana, pacífica i d'enormes dimensions, que ens avisava: la política perd fiabilitat, força i legitimitat front als poders econòmics i front a la mateixa ciutadania, que és pitjor encara.

És que no han estat suficients els senyals d'una necessitat de canvi, de regeneració, de superar la constitució de 1978, de recuperar una mínima confiança? Perquè no s'ha posat en marxa una reforma de l'estat de les autonomies cap al federalisme i una actualització del nostre sistema polític: perquè no hem fet front a problemes perfectament identificables i assenyalats? És que no «es veia vindre» el que està passant ara mateix? Són prou quatre lleis de transparència, cosmètiques, que són més aviat opaques i inoperants?

Els problemes enquistats i no resolts generen molta frustració i la frustració i la impotència generen violència. El tribunal constitucional s'ha constituït en ull de l'huracà en compte de lloc de concòrdia. El problema que avui vivim no és de més o menys policia; no val atrinxerar-se darrera d'una constitució i una monarquia que ja fa temps que agonitzen; no val recórrer com a taula de salvació a una carta magna que ja ha complit sobradament el seu paper al llarg de 40 anys (i que Aliança Popular, l'octubre de 1978, va votar dividida -9 a favor, 7 en contra i 2 abstencions).

O els partits fan un acte de responsabilitat, pacten de debò, moderen les tensions i posen en marxa reformes profundes (incloent els nacionalismes) o el caos que vivim s'accentuarà i acabarà no sabem com. Els ciutadans d'a peu, crec, no hauríem de deixar-nos seduir per patriotismes diversos que ens porten a l'enfrontament i la intransigència. Necessitem tenir la sang gelada i buscar el raonament i els punts d'encontre. Cosa no gens fàcil, cert. Els sentiments d'indignació són els que predominen i els polítics ho saben... però ens juguem la convivència. Transitar les sendes de l'autoritarisme i del feixisme ja sabem on ens duu. Quan baixarem del burro?