«Tutta la mia vita...»

La Casa de Cultura plena de gom a gom i el públic en peu fins escoltar dos bisos del mestre valencià R. Chapí. Així acabava el Concert Inaugural a càrrec de grans veus valencianes, en una temporada que promet ser especial; 25 anys de Pro Música. Teresa Albero i Vicent Antequera, junt al pianista Francisco Cholbi, van desgranar tot un seguit de hits musicals que transcorrien des de l'òpera fins a la cançó italiana (Parlami d'amore), passant per música cubana i mexicana per acabar amb el mestre de Villena, R. Chapí. Escoltar la veu en viu és una experiència que no té res a veure amb escoltar una gravació, on les veus perden gran part del seu potencial tímbric (no oblidem que la musica virtual no deixa de ser una imatge de la realitat sonora, de millor o pitjor qualitat, però, una foto, és per això que quan sentim la nostra veu gravada, generalment no ens agrada).

Amb Pro Música, per escoltar un violinista que ha tocat com a solista a la Filharmònica de Berlin o a la Filharmònica Txeca, ja no cal agafar l'avió, tan sols acostar-se a la Casa de cultura. I és que el proper 15 de novembre gaudirem de l'Orquestra Ensemble 18+ de Praga amb un dels millor violinistes del panorama internacional, el txec Ivan Zenaty, qui amb el seu violí Guarnieri del Jesu, interpretarà el Concert per a violí i orquestra de L. Van Beethoven. Ací, a Gandia!