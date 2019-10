«Hay que ir partido a partido, pero en mi cabeza está jugar la promoción»

Palacín empezó a jugar a los siete años en la UD Alzira hasta la edad juvenil. Jugó el primer año de juvenil en el Valencia CF y el segundo en el Hércules CF en división de honor. En su tercer año en esta categoría volvió a la UD Alzira de división de honor juvenil, llegando a debutar con el primer equipo en 3ª división hasta ahora que ha fichado por el club vallero

La UE Tavernes de preferente fichó hace apenas un mes a este delantero para suplir algunas vacantes que se han producido en la plantilla por culpa de las lesiones. Y la verdad es que el acierto hasta ahora ha sido completo, pues Pau Palacín Serra ha convencido a todos con su juego y ha marcado 4 goles en sus dos primeros encuentros.

¿Está satisfecho con su fichaje por la UE Tavernes?

Totalmente. Con el poco tiempo que llevo he visto que somos una pequeña familia desde la directiva, encargados de material, entrenador y preparadores físicos. Los compañeros me han acogido muy bien y me siento con confianza para jugar.

En los dos primeros partidos ha marcado 4 goles y ha convencido a la afición con su juego...

Estoy desarrollando mi juego tal como a mi me gusta porque disfrutar en el campo es muy importante y yo lo estoy haciendo. Los goles son rachas y cuanto más se alargue mejor para el equipo y para mi.

¿Cómo ves al equipo y que esperas de esta temporada?

Veo al equipo con las ideas muy claras y una gran ambición por ganar, que es lo más importante. Si seguimos trabajando conseguiremos grandes logros. Pensamos solo en el próximo partido, pero en mi cabeza esta disputar la promoción de ascenso a tercera división.

¿Algo más que destacar?

Quiero agradecer a mis compañeros lo bien que me han acogido. Me siento uno más trabajando todos por un mismo objetivo y seguro que con la ayuda de la afición conseguiremos grandes éxitos. De momento seguimos invictos y en los primeros puestos de la clasificación.