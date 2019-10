agraïment a projecte home i a la uca de Gandia-la safor

a Gandia, des de fa bastants anys, existeixen dues institucions que porten un admirable treball amb persones que tenen o han tingut diversos tipus d'addicció.

M'estic referint a Projecte Home i la UCA (Unitat de Conductes Addictives). Tant una entitat com l'altra disposen d'un equip de professionals molt preparats i amb una gran capacitat d'empatia cap a les persones amb les quals treballen.

Crec, sincerament, que una gran part de la societat no coneix suficientment la tasca tan important que fan tant la UCA com Projecte Home. És per això que considere que és bo posar en valor i donar a conéixer el treball que realitzen aquests grans professionals, tant amb els malalts com amb les famílies.

Dic tot això perquè al llarg d'un any i mig he tingut un familiar molt pròxim que ha estat assistint a un programa de grup en Projecte Home per tal de deixar la drogoaddicció, i en l'actualitat ja ha acabat l'esmentat programa. Igualment ha tingut un seguiment per part dels especialistes de la UCA.

En Projecte Home el meu familiar ha fet diverses activitats de creixement personal i tallers vivencials per treballar valors com l'autoconeixement i l'autoestima, habilitats socials i presa de decisions, etc. Les persones que han assistit a Projecte han aprés a escoltar-se, a expressar i gestionar les seues emocions, compartint dificultats i ajudant-se mútuament. Iguament han abordat el consum de les drogues i què o quines raons porten a cada persona a consumir? Tot açò en un ambient de gran respecte entre tots i totes.

I com no, també hi han hagut molts moments per al bon humor, per riure's de bona gana, fer pinya i expressar l'afecte grupal, eixir a fer esport, contactar amb l'entorn natural?

En Projecte Home els familiars hem sigut convidats a participar en els grups d'autoajuda. Acompanyats per una terapeuta, les famílies hem tingut un espai setmanal d'encontre, on hem pogut expressar els nostres sentiments, recolzar-nos els uns als altres i comprendre millor el que passa als nostres familiars afectats per l'addicció. Ha sigut una mena de teràpia que ens ha donat força per ajudar-nos a nosaltres mateixos i poder ajudar als nostres familiars.

Igualment, el meu familiar ha estat assistit, amb la periodicitat que ha fet falta, pel personal sanitari de la UCA, als quals estem ben agraïts. Em consta el bon tracte, el respecte absolut i la delicadesa amb què tracten als seus pacients. Cal destacar la bona coordinació, per mitjà de reunions, que existeix entre els professionals de la UCA i de Projecte, per tal de portar un bon seguiment dels casos que tenen en comú.

És per això que cal que la Conselleria de Sanitat cuide al màxim d'aquests professionals i que els dedique tots els recursos necessaris, tant humans com d'equipament, per tal que es puga seguir amb aquests programes tan necessaris i imprescindibles.

És important que des de la nostra família, des del nostre lloc en la societat, aportem el millor de nosaltres per educar als nostres fills i filles, des de petits, en la confiança, i que adquirisquen una sana autoestima; que els eduquem per donar-los una personalitat segura, un esperit crític i respectuós amb el demés, que siguen assertius i que sàpiguen dir NO a qualsevol pressió externa que els puga perjudicar.

Des dels centres d'ensenyament, hem de reforçar els anteriors valors i hem d'anar introduint en cada etapa educativa, com una part de la formació personal, tot allò relacionat amb la salut en general i la prevenció de la drogodependència. És un compromís que els educadors i educadores no podem deixar de banda.