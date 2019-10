El Festival d'Art i Reciclatge conclou a Gandia amb l'espectacle «Plàstic, tic-tic-tic»

L'RRRR! Festival d'Art i Reciclatge que es du a terme al Teatre del Raval de Gandia conclou hui dissabte a les 19 hores amb l'estrena de la producció pròpia «Plàstic-tic-tic-tic!», d'El Triangulista, creada per la companyia del Teatre del Raval sota la direcció de Ximo Vidal i amb Francesc Burgos, El Triangulista, en escena.

L'espectacle es construeix a partir de dos elements, un tricicle i un xoriguer autòmat amb una concepció retrofuturista per a la l'elaboració dels quals s'ha comptat amb la participació de Jordà Ferré, líder d'Antigua i Barbuda, una de les principals companyies mundials de teatre de màquines i construcció d'elements escènics.

L'obra ha sigut vista des de l'inici del festival (14 d'octubre) per més de 2.500 alumnes de la Safor, però també de la Marina, la Vall d'Albaida i la Ribera Alta, dins de la campanya escolar del Teatre del Raval, que ofereix espectacles per a centres educatius. La sessió de hui serà l'estrena en obert per a tots els públics. Les entrades son a 5 euros de manera anticipada en la web rrrrfestival.org i en la taquilla del Teatre del Raval.

També aquest dissabte es duràn a terme també diversos tallers com el que proposa Plàstic Preciós La Safor, convidant els participants a donar vida a nous objectes a través del reciclatge o Circuit Bending Toys & Play, de Martí Guillem, amb qui podrem fer sonar joguines manipulades provocant curtcircuits amb bateries.

A més, també s'exhibirà també la instal·lació plàstica Unfla't, una estructura inflable gegant resultat del treball realitzat el passat cap de setmana pels participants del taller.