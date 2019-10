La IV Dansà de Gandia omplirà el Centre Històric de grups de diverses comarques

El Centre Històric de Gandia sonarà i ballarà hui dissabte, 26 d'octubre, al so de la música i les danses valencianes amb la IV Dansà del Centre Històric de Gandia. Està organitzada pel Grup de Danses Brials i Postisses, la Junta de Districte i l'Associació Veïnal del Centre Històric, amb la col·laboració dels comerciants.

A les 19 hores s'iniciarà una cercavila des de la plaça de l'Escola Pia pels principals carrers del Centre Històric fins al carrer Duc Carles de Borja on mourà la Dansà, el ball més estès i popular a les nostres terres.

Balladors i balladores de diferents comarques (la Safor, la Ribera, la Marina, la Vall d'Albaida, la Costera i l'Horta) amb indumentàries diverses (tampoc cal dur-hi vestimenta tradicional) la ballaran al seu estil.

La dansà passarà per Duc Carles de Borja perquè és un carrer molt llarg i recte, entre dues places emblemàtiques com son l'Escola Pia i la del Beat on està situada l'església.

A les 22 hores s'iniciarà el «Sarau de Tardor» a la plaça de l'Escola Pia amb l'actuació de la Rondalla La Comarcal.

Tots els grups participants rebran un socarrat amb un disseny modern i vinculat a Gandia realitzat des de Brials i Postissos.

El president de la Junta de Districte del Centre Històric, Josep Alandete, ha animat la ciutadania a apropar-s'hi i a participar-hi ballant. I ha agraït la iniciativa dels organitzadors i col·laboradors, així com «l'esperit de reviscolament de la nostra cultura popular i les danses valencianes, gràcies al Grup de Danses Brials i Postisses».