objetos de deseo

que nadie se llame a engaño, me refiero a deseo electoral, porque del otro, si eso, ya hablamos más adelante o mejor lo dejamos.

Eso es lo que somos ahora mismo nueve millones y medio de pensionistas en puertas de unas nuevas elecciones. Nos quieren como no nos han querido nunca y están dispuestos a darnos todo. Vamos a tener, a partir de diciembre si logran formar gobierno, lo que hasta ahora nos han negado. Eso dicen. Y es que prometer es tan fácil? No hace tanto tiempo los señores que ahora están en funciones y los que dejaron de estarlo tuvieron la oportunidad de dignificar la situación de muchos pensionistas y no lo hicieron. Tampoco lo harán.

Subir las pensiones de acuerdo con el IPC va a servir de muy poco para los que cobran retribuciones mínimas porque va a seguir siendo insuficiente o, más claro, va a seguir siendo injusto. Hablo de lo del IPC para que no nos equivoquemos al pedir, porque igual esos índices no llegan ni al 0,25%, y ahora que hacen como que nos escuchan deberíamos exigir pensiones dignas y derogación del factor de sostenibilidad. Porque, vamos a ver, ¿qué hemos hecho la gente mayor para que nuestro dinero salga de una hucha especial, que además se les rompe continuamente? Si el IRPF que nos retienen va a la Agencia Tributaria y por lo tanto a los Presupuestos Generales, ¿por qué no pagarnos de esos presupuestos? Siempre me ha molestado la discriminación, aunque a veces la llamen positiva. Ah! Y muy atentos al Pacto de Toledo porque nos volverán a engañar, y entonces ya será culpa nuestra.

El lema de nuestras concentraciones es «gobierne quien gobierne las pensiones se defienden», y ahora más que nunca son necesarias esas concentraciones y lo son porque continúan burlándose de nosotros, no pueden confundirnos ni los aromas electorales ni las promesas para captar votos perdidos. No se trata de subir las pensiones según vaya la economía, sino que la economía llegue a dignificarlas equiparándolas al salario mínimo interprofesional que, dicho sea de paso, debería igualarse al salario de otros países de la Unión Europea.

No podemos parar ahora porque los señores que mandan no usan la memoria ni la decencia, y a la que nos descuidemos nos envían otra vez a votar y aquí paz y después gloria. Sin ningún rubor.

Si ellos no tienen memoria, nosotros sí aunque por la edad nos lo tengamos que apuntar en «libretitas» y escribir con letras grandes «No votaré a quien me engaña». Somos mayores pero no tontos, no caigamos en la trampa. No podemos volver a elegir en las urnas a quien nos hace daño porque nos convertimos en cómplices.

Ya no queremos más subidas ridículas, queremos que nuestra pensión no sea ridícula.

Seguiré yendo a las concentraciones pero no solo porque soy mayor, también voy para hacer ver (a quien quiera verlo), que no me gusta el sistema que nos gobierna, que no creo en una política que condena a jóvenes a instalarse en la precariedad, que las clases medias ya son clases pobres, que la educación que es sin duda el modo más eficaz de formar ciudadanos responsables y críticos, se guarda en el último cajón de un ministerio, que la sanidad se privatiza, que la Ley Mordaza sigue en vigor y los desahucios continúan. Formar parte de esta sociedad me avergüenza y me entristece.

Por todas estas cosas seguiré en las concentraciones, por nosotros, los mayores, y por los jóvenes que empiezan. Hay quien dice que los jóvenes ya se arreglaran y que son muy flojos, los hicimos nosotros?

Y que no me vendan la idea de que somos un problema. Voy a decir aunque no me oigan que ni jóvenes ni viejos somos la causa del problema, somos la consecuencia. Cuando hay tanta rama enferma el problema está en el árbol.